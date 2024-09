- La procédure judiciaire impliquant le coup mortel d'un couteau à une victime.

Un homme suspecté d'avoir assassiné son épouse avec plus de 60 coups de couteau et lacérations a admis le crime lors de l'ouverture du procès à Francfort. "Je suis désolé de t'avoir pris la vie, chérie. Je regrette vraiment," a déclaré l'homme de 52 ans d'un ton monocorde, jetant des regards vers son fils adolescent, assis en tant que partie civile de l'autre côté de la salle d'audience. La défunte était son "plus grand amour", a-t-il déclaré, la décrivant comme une "personne remarquable".

L'homme germano-iranien est accusé d'avoir assassiné sa partenaire récemment séparée en juillet 2023. Le procureur affirme que l'homicide était prémédité et motivé par de basses raisons. L'accusé était soi-disant consumé par la jalousie et s'accrochait à un "rôle de genre conventionnel iranien".

Le couple était hanté par la violence domestique

Le couple était marié depuis deux décennies et avait trois fils. Ils prospéraient à Francfort, possédaient une entreprise réussie et tous deux avaient reçu une éducation supérieure. La femme avait un doctorat en biochimie, tandis que le mari taisait leur situation financière. Leur situation financière, a-t-il expliqué, leur permettait d'inscrire leurs fils dans une école privée exclusive de Bad Homburg, de partir en vacances de 10 jours coûtant 12 000 euros et de dépenser 3 000 euros par mois en alimentation biologique.

Cependant, le mariage était assombri par la violence domestique dès le départ, a-t-il confessé. Il y a environ 15 ans, il avait causé des dommages à l'oreille de sa femme en la frappant "plaisamment". Il avait également une histoire de violences physiques envers ses fils, ce qu'il regrette depuis.

En mai 2023, l'homme est censé avoir tenté d'agresser sexuellement sa femme et l'avoir menacée en disant : "Les coups ne sont pas si mauvais. Je peux aussi te tuer." L'un de leurs fils adolescents a appelé les numéros d'urgence, ce qui a abouti à une interdiction de l'homme par la cour d'approcher leur domicile conjugal et sa femme. Les rapports suggèrent qu'il n'a pas respecté cette interdiction.

L'homme tend une embuscade à sa femme dans un parc public

Le jour de l'incident, le premier lundi de juillet 2023, il est censé avoir attaqué sa femme dans un parc près de leur domicile, la harcelant. La victime de 40 ans, qui se promenait avec leur bébé, était terrifiée. Lorsqu'un passant est intervenu, l'homme est censé s'être enfui chez son frère. Le procureur affirme que c'est là qu'il a décidé de tuer sa femme.

Il est censé avoir obtenu un couteau et volé une clé de maison à l'un de ses fils. En entrant dans l'immeuble de sa femme, il s'est approché du bébé dans son berceau, affirmant qu'il voulait simplement "embrasser" l'enfant. Une altercation a éclaté entre la mère et lui, car il exigeait de lire son journal et elle a admis avoir eu une liaison avec un autre homme.

La mère a tenté de protéger leur presque sept mois enfant des blessures, selon le procureur. L'homme est censé avoir attaqué la mère en premier, puis l'avoir poignardée plusieurs fois à la poitrine, au cou et au visage avec le couteau.

"Ma femme ne respire plus ?"

Après que la femme se soit effondrée, il est censé avoir appelé les secours et signalé l'incident. Il a ensuite attendu leur arrivée dans le salon, tenant l'enfant dans ses bras, et a répété à plusieurs reprises : "Ma femme ne respire plus ?" Elle est décédée sur les lieux, entre autres raisons, en raison de la perte de sang et d'une perforation cardiaque.

Le procès devant jury n'est pas encore terminé, avec des audiences prévues jusqu'à fin octobre.

L'affaire de l'homme germano-iranien est instruite par le Bureau du procureur, qui argue que le meurtre était prémédité et motivé par la jalousie et le désir de contrôle. Après l'incident, le Bureau du procureur l'a accusé d'avoir volé une clé de maison à l'un de ses fils pour entrer dans l'immeuble de sa femme.

Lire aussi: