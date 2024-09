La procédure judiciaire de Jérôme Boateng prend de l'ampleur

Jerome Boateng, ancien joueur de football international, est depuis longtemps impliqué dans plusieurs affaires judiciaires. Récemment, deux dossiers ont connu des conclusions significatives. Dans le premier cas, le verdict a été rendu la semaine dernière, et dans le second, le parquet a décidé de retirer son appel.

Au tribunal régional de Munich I, le parquet a retiré son appel contre le verdict récemment rendu. Comme ni Boateng ni la partie plaignante n'ont fait appel, la décision est maintenant exécutoire, a confirmé un porte-parole du tribunal.

"Après une analyse approfondie, nous avons décidé ce matin de retirer l'appel précédent déposé par le parquet", a déclaré un porte-parole du parquet. "Bien que nous restions convaincus de l'erreur du verdict, compte tenu du fait que les procédures ont été en cours pendant plus de cinq ans et en prenant en considération le bien-être des victimes et de leurs enfants, il semble économiquement irréaliste pour toutes les parties de poursuivre les procédures."

Le tribunal régional de Munich I a reconnu Boateng coupable d'avoir intentionnellement causé des préjudices à son ancienne partenaire, mais il n'a infligé qu'un avertissement et une amende conditionnelle de 200 000 euros. Si Boateng, qui vient de quitter US Salernitana en Italie pour rejoindre LASK en Autriche, viole les conditions, il devra verser 50 000 euros supplémentaires à deux organisations caritatives axées sur les enfants. Initialement, le parquet avait demandé une amende de 1,12 million d'euros et avait fait appel du verdict.

Prolongation de l'affaire

L'affaire contre Boateng a pris beaucoup de temps pour être conclue. En 2021, le tribunal de district de Munich a infligé une amende à Boateng : 60 fois 30 000 euros par jour, soit un total de 1,8 million d'euros.

Par la suite, le tribunal régional de Munich I a condamné Boateng en deuxième instance en octobre 2022 pour coups et injures, en infligeant une amende conditionnelle de 120 fois 10 000 euros par jour, soit un total de 1,2 million d'euros. Cependant, la cour d'appel de Bavière a annulé le verdict en raison d'erreurs juridiques persistantes, et l'affaire a été rouverte.

Décision de Berlin

La semaine dernière, Jerome Boateng a été impliqué dans une autre dispute judiciaire qui a été résolue. Un différend juridique avec Kasia Lenhardt, son ancienne petite amie, portait sur une interview donnée par Boateng. La mère de Lenhardt avait demandé une injonction pour interdire à Boateng de répéter certaines déclarations.

La cour d'appel de Berlin a jugé en deuxième instance que la plupart des déclarations de Boateng, âgé de 35 ans, étaient légalement permises. Seule une déclaration déjà interdite par le tribunal régional de Berlin lors du procès initial reste interdite. Malheureusement, un appel contre la décision de la cour d'appel n'était pas permis.

Malgré l'implication de Jerome Boateng dans plusieurs affaires judiciaires, sa passion pour le football reste inébranlable. Au milieu de ses procès, Boateng a quitté US Salernitana en Italie pour rejoindre LASK en Autriche.

Récemment, le parquet a décidé de retirer son appel dans l'un des dossiers contre Boateng, acceptant le verdict rendu par le tribunal régional de Munich I en raison de la durée des procédures et du bien-être des parties impliquées.

