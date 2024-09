- La procédure judiciaire commence à la suite d'une poursuite meurtrière à Gaggenau.

Sans permis de conduire valide et sous l'emprise de marijuana, un jeune homme de 20 ans aurait causé un accident mortel en conduisant la voiture de son père pendant une poursuite policière. Le prévenu, maintenant âgé de 21 ans, est accusé de mettre en danger la vie d'autrui et sera jugé à partir de mercredi (9h30) devant la chambre pour mineurs du tribunal régional de Baden-Baden.

Les autorités affirment que cet incident s'est produit en janvier à Gaggenau (district de Rastatt). Le prévenu, qui est censé avoir la double nationalité allemande et turque, est soupçonné d'avoir évité un contrôle de police cet après-midi-là. Les officiers avaient utilisé des lumières clignotantes, une sirène et le signal "Polizei halt" pour avertir le prévenu. Le prévenu aurait alors accéléré à plus de 100 km/h, perdu le contrôle du véhicule en tournant à un carrefour et dévié sur un trottoir, heurtant un piéton. La femme est décédée de ses blessures à l'hôpital environ un mois plus tard. La voiture a ensuite fait un tonneau, endommageant un abribus et une clôture.

Le prévenu est depuis détenu et n'a pas encore répondu aux accusations. Le tribunal a prévu cinq autres audiences. Un verdict pourrait être rendu mi-octobre, avec la possibilité de séances à huis clos pendant certaines parties du procès, comme l'a suggéré un représentant du tribunal.

La police a utilisé le signal "Police halt" pendant la poursuite, tentant d'arrêter le véhicule en fuite du prévenu. En raison des actions irresponsables du prévenu, un officier de police a dû déposer un rapport au commissariat local après l'accident.

