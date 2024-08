La probation de l'arrêtée après la fusillade dans un accident de voiture de police à Augsbourg.

Eu égard à une fusillade mortelle impliquant plusieurs victimes sur un véhicule de police, un tribunal d'Augsbourg, en Bavière, a prononcé une sentence avec sursis contre un officier de police. L'officier a été condamné à une peine de un an et huit mois avec sursis pour coups et blessures...