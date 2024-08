- La priorité accordée à l'apprentissage numérique demeure constante dans les établissements d'enseignement du Sarre

Malgré un financement futur incertain de la part du gouvernement national, la transformation numérique dans les écoles reste une priorité majeure pour l'administration de l'État du Sarre. "Les élèves doivent quitter l'école capables de fonctionner de manière autonome. Pour y parvenir, ils doivent également être compétents pour naviguer dans le monde numérique", a déclaré la ministre de l'Éducation Christine Streichert-Clivot (SPD) à Sarrebruck.

Au cours des dernières années, environ 100 000 appareils mobiles ont été obtenus pour les écoles du Sarre. "C'est un chiffre qui parle de lui-même", a-t-elle noté. Le Sarre est l'État fédéral qui a pris la tête d'une large intégration de ces appareils - dès la troisième année.

Actuellement, environ 53 % de tous les matériaux d'enseignement sont consommés numériquement dans les écoles, avec des variations entre les types d'écoles. L'an dernier, l'informatique a été rendue obligatoire comme matière dès la 7e année. Pour l'année scolaire à venir, un système de gestion scolaire numérique normalisé est prévu pour être mis en place, a annoncé la ministre. Cela améliorera également la communication entre les enseignants.

Cependant, cette initiative dépend d'un accord entre les États fédéraux et le gouvernement national concernant le renouvellement d'un programme de financement de plusieurs milliards d'euros pour la modernisation numérique des écoles. À ce jour, il n'y a pas de clarté quant au financement du nouveau Compact numérique, dont la première phase a expiré en mai.

Les États fédéraux sont reportedly de plus en plus impatients, selon Streichert-Clivot, qui sert de présidente de la Conférence des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles des États. Une réunion spéciale de la KMK a été prévue pour le 2 septembre pour discuter des mesures suivantes. Les États fédéraux cherchent 1,3 milliard d'euros par an à partir de 2025 pour poursuivre le développement de l'infrastructure numérique.

En début d'année scolaire, un nombre accru d'élèves sont inscrits dans les écoles du Sarre par rapport à l'année précédente. La population étudiante devrait augmenter d'environ 1,9 % pour atteindre environ 124 600. L'augmentation est particulièrement élevée dans les écoles primaires, avec 1 100 élèves supplémentaires. De plus, il y a environ 500 élèves et adolescents de plus inscrits dans les écoles secondaires. Streichert-Clivot a attribué cette augmentation des inscriptions à l'immigration en provenance de régions en conflit et en crise.

L'État a réussi à combler à la fois les postes vacants gratuits et les postes supplémentaires pour le personnel enseignant grâce à la demande accrue. Cinquante postes supplémentaires d'enseignants de soutien linguistique ont été créés spécifiquement pour l'allemand, en plus des 120 enseignants déjà existants dans ce domaine.

Extension des places en garderie

Malgré le besoin continu de places en garderie, en particulier dans les zones urbaines, l'offre ne peut être entirely satisfaite. Des efforts sont déployés pour étendre les espaces disponibles et améliorer la formation professionnelle du personnel spécialisé. En 2012, il y avait environ 29 000 places en garderie au Sarre, et aujourd'hui ce nombre est passé à près de 38 500. Le nombre de places dans le domaine de la nurserie a augmenté d'environ 4 200 à environ 7 650. D'ici le début de 2027, les contributions parentales en garderie devraient être éliminées. La ministre confirme que cela reste l'objectif.

De plus, il y a un besoin d'étendre les offres de soins à temps plein. Actuellement, environ 65 % des élèves en bénéficient. À partir de 2026, il y aura un droit légal à des soins à temps plein dès la première année.

À la suite des vacances d'été, le programme Startchancen devrait officiellement commencer dans 55 écoles. Il s'agit d'un programme de développement scolaire décennal qui modifiera le paysage scolaire. Les écoles peuvent également identifier des domaines spécifiques pour l'amélioration. Cela pourrait impliquer la construction d'extension supplémentaires, bien que l'accent soit mis sur l'équipement des écoles pour créer des environnements de travail et d'apprentissage individuels. Le Sarre recevra environ 12 millions d'euros de fonds fédéraux par an pour ce projet.

L'incertitude du financement national pour la transformation numérique n'a pas empêché l'administration de l'État du Sarre de la considérer comme une priorité dans les écoles. Malgré cela, la ministre de l'Éducation Christine Streichert-Clivot a souligné l'importance pour les élèves d'être compétents numériquement.

Compte tenu de l'incertitude du financement national, la conclusion d'un accord entre les États fédéraux et le gouvernement national pour le renouvellement du Compact numérique est cruciale pour la transformation numérique continue dans les écoles du Sarre.

