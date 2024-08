- La principale cause de décès: les maladies cardiaques

Problèmes cardiaques et AVC étaient les principales causes de décès en Allemagne l'an dernier. Environ un tiers (33,9%) de tous les décès étaient dus à des attaques cardiaques, des AVC ou des conditions apparentées, selon l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden. Le cancer était responsable de plus d'un cinquième (22,4%) des décès.

Ces deux facteurs mortels ont connu une baisse par rapport à l'année précédente : 2,7% moins de personnes sont décédées de problèmes cardiaques et 0,5% moins de personnes sont décédées du cancer.

Taux de mortalité globalement plus faible

Pour la première fois depuis 2016, le nombre total de décès a également diminué : de 1 070 000 décès en 2022 à 1 030 000 personnes en 2023, soit une diminution de 3,6%. Plus de la moitié des femmes décédées et près d'un tiers des hommes décédés avaient 85 ans ou plus.

Plus de personnes sont décédées de la grippe ou de la pneumonie : le nombre de cas a augmenté de 13,1% pour atteindre presque 20 900, après une augmentation de 30% l'année précédente.

Pendant l'épidémie de COVID-19, les chiffres dans ce domaine ont Significativement diminué - car les mesures préventives ont également empêché d'autres infections. En 2023, la part de la grippe et de la pneumonie dans toutes les causes de décès a atteint un niveau d'environ 2,0%, comparable aux niveaux d'avant la pandémie, a expliqué l'Office fédéral.

Baisse importante du COVID-19 en tant que cause de décès

Le COVID-19 était toujours la cause principale de décès dans 25 768 cas l'an dernier, représentant 2,5% de tous les cas et une diminution de 50,8% par rapport à l'année précédente.

L'an dernier, 49 400 personnes sont décédées de causes non naturelles telles que les blessures ou l'empoisonnement, avec environ 20 800 décès dus aux chutes.

10 300 personnes sont décédées par suicide, le nombre de cas ayant augmenté de 1,8% par rapport à l'année précédente. Selon l'Office fédéral, cette augmentation est principalement due à une augmentation des suicides chez les femmes (en hausse de 8%), tandis que le nombre chez les hommes a légèrement diminué (en baisse de 0,3%). Les suicides représentaient une part similaire de toutes les causes de décès que les années précédentes, soit environ 1,0%.

Un autre sujet de préoccupation est le suivant : le nombre de suicides a connu une légère augmentation en 2023, les femmes étant particulièrement touchées.

Pour mettre en contexte les statistiques, il est intéressant de noter que 'Le suivant est ajouté' au rapport, mettant en évidence un autre facteur significatif dans les taux de mortalité.

Lire aussi: