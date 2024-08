- La princesse Sophie-Alexandre de Bavière donne naissance à un fils.

Héritier de la Maison de Bavière : La princesse Sophie-Alexandra de Bavière a donné naissance à un bébé garçon en bonne santé mardi. Le nourrisson, nommé Rupprecht Theodor Maria Prince de Bavière, se porte bien, selon un porte-parole de l'administration du duc de Bavière à Munich. both mother and child are in excellent health.

"La princesse Sophie et le prince Ludwig de Bavière profitent maintenant des premiers jours avec leur fils nouveau-né", a déclaré le porte-parole. Le couple est ravi et se réjouit de sa vie future avec leur fils. Des images du bébé seront publiées à une date ultérieure.

Le petit-fils de Ludwig III, dernier roi de Bavière, et de Sophie-Alexandra Evekink, experte en sciences politiques et criminelles d'origine néerlando-canadienne, s'est marié lors d'une cérémonie grandiose à Munich en mai dernier. La célébration, qui a suivi une petite cérémonie civile, a été suivie par de nombreux invités et a suscité un grand intérêt public.

Le bébé, Rupprecht Theodor Maria Prince de Bavière, est né dans la prestigieuse famille royale de Bavière. Pendant leur séjour en Bavière, la princesse Sophie-Alexandra et le prince Ludwig chérissent chaque moment avec leur nourrisson.

