La princesse Sofia attend un autre enfant.

Il y a quatre ans, leur plus jeune fils, le prince Julian, est venu au monde, et maintenant, le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède ont une excellente nouvelle à partager avec leurs followers. Ils ont utilisé Instagram pour annoncer qu'ils attendent leur quatrième enfant, surprenant leurs fans. La publication Instagram montre le couple heureux souriant devant un paysage de montagne époustouflant, la princesse Sofia rayonnante.

La santé du couple est excellente, comme l'indique la légende, et il n'y a pas de changement dans l'emploi du temps officiel de la princesse Sofia cet automne. Leur quatrième enfant est prévu pour février de l'année prochaine.

L'arrivée prochaine dans la famille royale aura lieu environ quatre ans après la naissance de leur troisième enfant, le prince Julian, en mars 2021. Avant lui, ils ont accueilli leurs fils aînés, le prince Gabriel en 2017 et le prince Alexander en 2016.

La publication Instagram a suscité un déferlement de bonheur et de félicitations dès sa mise en ligne. Des milliers de j'aime et de messages touchants ont afflué des admirateurs de la royauté du monde entier. Certains abonnés pensaient que leur planification familiale était terminée, et cette nouvelle inattendue a apporté encore plus de joie à leur célébration. Un fan, exprimant les sentiments de nombreux autres, a commenté : "Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis si heureux pour eux !"

Le roi Carl Gustaf, le monarque de Suède, a exprimé sa joie par un message touchant, félicitant ses petits-enfants pour l'arrivée prochaine. La nouvelle excitante concernant le quatrième enfant du prince Carl Philip et de la princesse Sofia a également suscité l'intérêt parmi les followers du roi Carl Gustaf.

