- La princesse royale: la fille de la reine Anne fête ses 74 ans

Elle est connue pour sa diligence, son esprit et surtout, son grand amour pour les chevaux : la princesse Anne, la jeune sœur du roi Charles III, fêtera ses 74 ans le 15 août.

La seule fille de la défunte reine Elizabeth II vit dans l'ombre de son frère aîné. Pourtant, cela ne semble pas la déranger le moins du monde. Au contraire, ses deux enfants, Peter Phillips (46 ans) et Zara Tindall (43 ans), n'ont pas de titres royaux sur son souhait, croyant que cela rendrait leur vie plus facile.

Maintenir la normalité est également son grand souhait, même lorsqu'elle était adolescente : en tant que première princesse de la famille royale britannique, elle est éduquée par des précepteurs privés, mais elle fréquente également une école secondaire.

En tant que cavalière, elle participe aux Jeux olympiques.

Sa grande passion a toujours été les chevaux. Dans la discipline du concours complet, elle concourt aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Elle remporte des médailles d'or et d'argent aux championnats d'Europe. En tant que présidente de l'Association olympique britannique et membre du Comité olympique, elle est également présente à ces Jeux de Paris cette année.

Sa passion pour l'équitation lui a également valu plusieurs commotions cérébrales. En 1976, lorsque son cheval rate un saut lors d'une compétition, elle tombe et est brièvement coincée sous l'animal. Elle perd connaissance et est transportée à l'hôpital. Ce n'est pas son seul accident équestre. Cette année encore, elle est piétinée par un cheval et se retrouve à nouveau à l'hôpital.

Un boxeur met fin à une tentative d'enlèvement en deux coups de poing

Une tentative d'enlèvement en 1974 sur la grand-rue londonienne, The Mall, est encore plus effrayante. La limousine de luxe transportant la princesse Anne alors âgée de 23 ans et son mari à l'époque, le capitaine de 25 ans Mark Phillips, est forcée de s'arrêter par une autre voiture.

Un homme armé en sort. Il cible la princesse Anne, prévoyant de l'enlever pour exiger plusieurs millions de rançon. Il abat quatre hommes qui se mettent en travers de son chemin.

Seul un ancien boxeur qui passait par là parvient à maîtriser l'homme mentalement instable en deux coups de poing.

Anne divorce de Phillips dans les années 90 et épouse l'officier de marine Timothy Laurence.

Elle accompagne sa mère lors de son dernier voyage

Elle partage non seulement son amour pour les chevaux avec sa mère, mais aussi un lien étroit. Cela se voit particulièrement lors du décès de la reine en septembre 2022. Anne est la seule des quatre enfants du monarque présente au château de Balmoral dans les Highlands d'Écosse lors de ses dernières heures.

Alors que le cercueil drapé aux couleurs royales est transporté à Londres par la RAF, Anne accompagne sa mère dans son dernier voyage, affichant la même gravité qui a toujours caractérisé la reine Elizabeth II.

Anne a également un côté humoristique. Comme son père, le défunt prince Philip, elle a un penchant pour les remarques spirituelles. Il y a quelques années, elle a déclaré à propos des exercices qu'elle participe régulièrement en tant qu'officier honoraire de l'armée : "Parfait pour Trafalgar Square, ça résout tous tes problèmes !" La place au centre de Londres est connue pour ses embouteillages.

Se retirer n'est peut-être pas une option

Depuis 1987, Anne porte le titre de princesse royale. Cependant, son importance au sein de la famille royale a augmenté, surtout ces dernières années : cela est dû aux décès de ses parents, au retrait volontaire du prince Harry (39 ans) et de la duchesse Meghan (43 ans) du cercle immédiat de la famille royale, ainsi qu'à son frère Andrew (64 ans), qui est tombé en disgrâce en raison de son implication dans un scandale.

Anne est plus demandée que jamais. Il est rare qu'un jour passe sans qu'elle ne visite une entreprise, n'organise un dîner pour les employés d'une organisation caritative ou n'inaugure un nouveau complexe sportif.

"Je pense que les gens ont réalisé qu'elle est le membre de la famille royale qui travaille le plus, compte tenu du nombre d'engagements qu'elle assume", déclare l'expert constitutionnel Craig Prescott de l'université Royal Holloway de Londres dans une interview avec dpa. Selon Prescott, il est peu probable qu'Anne, âgée de 74 ans, envisage de ralentir. "Je ne crois pas qu'elle ait l'intention de se retirer", déclare-t-il.

La princesse Anne, en tant que sœur du roi Charles III, le soutient souvent lors d'engagements royaux. During the Olympic Games, King Charles III and Princess Anne both display their love for sports, with Princess Anne's passion particularly evident in her equestrian events.

Despite facing numerous challenges, including attempted kidnappings and riding accidents, Princess Anne's love for horses and dedication to her royal duties, as the Princess Royal, remains steadfast, much like her brother, King Charles III.

