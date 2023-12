La Princesse" n'arrive pas à s'extraire d'un film violent qui n'a rien à voir avec Disney

Le réalisateur Le-Van Kiet apporte beaucoup d'action et un certain style visuel à ce concept légèrement claustrophobe, qui se déroule presque entièrement dans les limites de ce château, alors que la princesse se bat à travers un assortiment d'obstacles et d'ennemis qui sont beaucoup, beaucoup plus grands qu'elle.

La façon dont elle y parvient est expliquée par des flashbacks, mais le film ne se préoccupe pas trop de l'intrigue ou des détails, si ce n'est que le prétendant psychopathe que la princesse a éconduit (joué par Dominic Cooper) et sa principale femme de main ("Quantum of Solace" Olga Kurylenko) sont totalement impitoyables et prêts à tuer tous ceux qui interfèrent avec leurs plans, y compris la famille de la princesse.

Le film possède un certain sens de l'humour, mais il s'exprime surtout de manière caricaturale, comme le garde en surpoids qui passe un temps fou à monter les escaliers de la tour en soufflant, ou un coup de pied dans l'aine qui s'avère étonnamment inefficace.

Le film représente une étape peu orthodoxe pour King, surtout si on le compare à son dernier travail de premier plan pour Hulu dans la série limitée "The Act". Le seul autre rôle important revient à Veronica Ngo ("The Old Guard") en tant que tutrice dans les arts du combat - des leçons menées à l'insu de King - ce qui ne renforce que modestement les sensibilités féministes de l'histoire.

Bien que le film dure environ 90 minutes, il est difficile de discerner précisément à qui il est destiné, car l'action - aussi macabre soit-elle à l'occasion - semble relativement modeste, tout en étant trop hardcore pour être jouée au-delà de ce public. En ce sens, il a l'air d'un autre film de la Fox que la société mère Disney (à juste titre, dans ce cas) n'a pas su comment gérer sur le plan marketing.

Ce n'est pas que le monde n'ait pas besoin d'une princesse botteur de fesses en ce moment, mais il aurait été utile d'en livrer une armée d'un peu plus de substance que celle-ci.

La première de "The Princess" sera diffusée le 1er juillet sur Hulu aux États-Unis, et en tant que Star Original sur Disney+ à l'étranger.

