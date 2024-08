- La princesse Martha Louise se marie avec le guide spirituel Durek Verrett.

Union royale d'amour : La princesse norvégienne Madeleine Louise (52) et son amoureux américain Durek Verrett (49) sont prêts à devenir mari et femme aujourd'hui. La fille du règne du roi Harald V et Verrett, qui se targue d'être un shaman de sixième génération, échangeront leurs vœux au Geirangerfjord époustouflant. Il aspire à guider les gens vers la découverte de leur pouvoir spirituel intérieur.

Les festivités, qui commenceront après une chaleureuse fête de bienvenue à Ålesund, un voyage en bateau à travers le fjord et une autre soirée prénuptiale à Geiranger, atteindront leur apogée dans l'après-midi selon l'agenda publié par le journal "Verdens Gang". La cérémonie de mariage est prévue à 13h00 dans une tente sur une zone ouverte adjacente à un hôtel, avec la réception qui suivra plus tard au même endroit.

Le couple nouvellement marié sera officié par le révérend Margit Lovise Holte, une amie de longue date de Madeleine Louise. Le grand festin débutera à 18h30, suivi de la danse de la mariée à 22h45, puis d'une grande fête.

Parmi les environ 350 invités pour cette occasion spéciale, le roi Harald et la reine Sonja (tous deux 87 ans), ainsi que le jeune frère de Madeleine Louise, le prince héritier Haakon, et son épouse la princesse héritière Mette-Marit (tous deux 51 ans), seront également présents. Les enfants de Haakon et Mette-Marit, la princesse Ingrid Alexandra (20 ans) et le prince Christian (18 ans), se joindront également à la célébration - Christian a été vu à Ålesund, souriant et tenant la main d'une fille de âge similaire.

Venus de l'étranger, la princesse héritière Victoria de Suède avec son mari le prince Daniel, son frère le prince Carl Philip, et sa femme la princesse Sofia feront une apparition. Il reste incertain si des représentants d'autres maisons royales honoreront Geiranger de leur présence.

Second passage devant l'autel pour Madeleine Louise

Madeleine Louise a épousé l'auteur Ari Behn (1972-2019) de 2002 à 2017, et ils ont trois filles ensemble.

En 2019, la princesse a rendu public son lien avec Verrett. Depuis, le duo a connu des scandales, notamment concernant l'exploitation du titre de princesse de Madeleine Louise à des fins commerciales, à laquelle elle avait initialement consenti en 2019. En 2022, elle a démissionné de toutes ses fonctions officielles pour la maison royale afin de séparer plus clairement son rôle à la cour de ses activités commerciales.

Les préparatifs du mariage ont également été entachés de controverses, notamment des débats sur la promotion d'une gin de mariage spécialement produite et un contrat exclusif controversé avec le magazine people britannique "Hello!": En ignorant toutes les conventions, le couple a accordé les droits d'image exclusifs au magazine pour un montant non divulgué, limitant considérablement l'accès pour les médias locaux. De plus, une équipe de Netflix tournera sur place pour un documentaire.

