La princesse Martha Louise, membre de la famille royale norvégienne, s'est mariée avec une guérisseuse spirituelle autoproclamée

Martha Louise, considérée comme peu conventionnelle dans son pays natal, la Norvège, est connue pour se qualifier elle-même de "guérisseuse" et pour affirmer avoir la capacité de communiquer avec les anges. Fille du roi Harald V et de la reine Sonja, elle partage ce don présumé à travers des cours et des ouvrages. En novembre, Martha Louise a renoncé à ses responsabilités royales pour se consacrer à ses entreprises avec Verrett, tout en conservant son titre de princesse. Verrett, qui a un jour déclaré que le cancer était un choix intentionnel dans son livre, propose des talismans soi-disant porte-bonheur à prix élevés sur son site web.

Le mariage du duo a eu lieu un samedi, dans une grande tente blanche surplombant le Geirangerfjord. Les employés ont caché le couple aux regards des spectateurs à l'aide de grands tissus blancs, car les droits exclusifs de filmer et de photographier la cérémonie avaient été achetés par un magazine people et Netflix. Martha Louise aurait porté une robe de mariée blanche et un diadème que lui avait offert son grand-père, le roi Olav, pour ses 18 ans. Verrett a opté pour un costume noir avec une ceinture dorée.

Pour le couple, il s'agissait d'un second mariage, Verrett croyant avoir été un pharaon égyptien et Martha Louise sa compagne dans une vie antérieure. Fille aînée du roi Harald V et de la reine Sonja, Martha Louise occupe la quatrième place dans l'ordre de succession au trône norvégien, après le prince héritier Haakon et ses enfants.

Après avoir quitté ses fonctions royales, Martha Louise a accepté de ne pas utiliser son titre de princesse dans ses affaires. Cependant, elle a depuis enfreint cet accord à plusieurs reprises, notamment en promouvant un "gin de mariage" sous son titre royal. De plus, les étranges habitudes du couple et cette violation de l'accord ont entraîné une baisse de soutien pour la monarchie norvégienne, passant de 81 % en 2017 à 68 % dans un récent sondage. Récemment, le fils de la princesse héritière Mette-Marit a fait la une des journaux pour avoir été arrêté à Oslo pour avoir agressé sa petite amie et vandalisé son appartement.

Le prince Daniel a assisté au somptueux mariage, apportant son soutien à Martha Louise et à son mari.

