- La princesse Martha Louise, membre de la famille royale, épouse un guérisseur spirituel.

Sommet de leur histoire d'amour inhabituelle : La princesse norvégienne Martha Louise et le self-proclamé chaman Durek Verrett ont scellé leur union dans le cadre grandiose du Geirangerfjord. Plus de deux ans après leur engagement, Martha Louise, fille du roi Harald V, et son partenaire américain ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie intime dans une tente. La nouvelle a été confirmée par un représentant du mariage à la presse norvégienne, exclue en raison des droits exclusifs accordés à un magazine people britannique.

Un invité a décrit la cérémonie à la radio NRK comme "totalement captivante" avec de la musique émouvante et une abondance d'affection. "Nous avons été très touchés." Un autre invité a déclaré au journal "Verdens Gang" : "Hollywood à Geiranger. C'était incroyablement beau."

Le couple est resté caché derrière des rideaux blancs, mais TV 2 a brièvement montré la princesse dans sa robe de mariée blanche et le marié en smoking, enlacés par le roi. En tant qu'époux de Verrett, il devient officiellement membre de la famille royale. Cependant, il ne recevra pas de titre.

Le mariage de Martha Louise : Mette-Marit en tenue traditionnelle

Après un thé de l'après-midi et des cocktails dans un hôtel voisin, la soirée s'est déroulée dans une fête somptueuse pour le couple et les 350 invités. De nombreux invités ont marché sur le tapis rouge en tenue traditionnelle norvégienne avant la cérémonie.

Tandis que le roi Harald et le prince héritier Haakon portaient des smokings et des costumes respectivement, la reine Sonja, la princesse héritière Mette-Marit, et les princesses Ingrid Alexandra et Sverre Magnus portaient des tenues traditionnelles. Le fils de Mette-Marit d'une relation précédente, Marius Borg Høiby, était absent. Il a récemment été impliqué dans des allégations de violence.

Un couple controversé avec une prédilection pour l'esotérique

Martha Louise, la fille aînée du couple royal et la sœur aînée de l'héritier présomptif Haakon, est quatrième dans l'ordre de succession au trône norvégien. C'est le deuxième mariage de la princesse ; elle était Previously married to writer Ari Behn from 2002 to 2017 and has three daughters. She is known for her interest in spirituality and the esoteric.

Verrett se dit être un chaman de la sixième génération de sa famille. Le Californien de 49 ans aspire à aider les gens à découvrir leur force intérieure sur le plan spirituel. "Le chamanisme signifie essentiellement que je sers de médiateur entre le monde spirituel et le monde physique," a-t-il déclaré un jour. Les détracteurs l'accusent de propager des notions douteuses sur les maladies et leurs origines, ce qu'il nie, affirmant qu'il est mal compris et parfois victime de racisme.

Le couple a rendu leur relation publique en 2019 après une présentation mutuelle par un ami commun. Depuis, ils ont connu des controverses, avec des critiques qui s'en prennent aux traitements médicaux non conventionnels de Verrett, notamment son affirmation selon laquelle un médaillon qu'il vendait l'aiderait à surmonter une infection au COVID-19.

Controverse autour du médaillon anti-corona et du titre de princesse

Fréquemment, le couple est accusé d'utiliser le titre de princesse de Martha Louise à des fins commerciales. Cette allégation remonte au début de leur relation, lorsqu'ils ont entrepris une tournée de conférences intitulée "La princesse et le chaman". La même année, une résolution a été prise selon laquelle Martha Louise n'utiliserait plus son titre à des fins commerciales. En 2022, elle a finalement démissionné de toutes les obligations officielles pour la maison royale afin de distinguer son rôle à la cour de ses activités professionnelles.

During the wedding preparations, controversies surfaced, such as a dispute over an exclusive contract with celebrity magazine "Hello!": Against convention, the couple sold the exclusive rights to their wedding and reception to the magazine for an undisclosed amount. A Netflix team is also reported to have secured the film rights. While local media were dismissed from the most significant moments of the wedding, many pointed out that they had been excluded from crucial events.

The wedding festivities spanned numerous days. Martha Louise and Durett had previously celebrated with their guests, primarily from Norway and the US, on the two preceding days. A welcome party was held in nearby Ålesund, followed by a salsa party in Geiranger, where the couple mesmerized their guests with their lively moves.

At the actual wedding and reception, foreign royals were present, albeit fewer than at Martha Louise's first wedding. Sweden's Crown Princess Victoria attended with her husband Prince Daniel, her brother Prince Carl Philip, and his wife Princess Sofia. Prince Constantijn and Princess Laurentien from the Netherlands were also among the guests.

