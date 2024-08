- La princesse Martha Louise et le guide spirituel Verrett échangent leurs vœux de mariage

La fille aînée de la royauté norvégienne, Martha Louise (52), et le chaman américain de sixième génération, Durek Verrett (49), ont officiellement devenu mari et femme. Les noces ont eu lieu lors d'une cérémonie secrète à Geirangerfjord, comme l'a rapporté le représentant des relations publiques de l'événement à NTB et à divers médias norvégiens. Après un après-midi de thé et de cocktails dans un hôtel voisin, la soirée a été remplie d'une fête de mariage somptueuse pour le couple et leurs 350 invités. De nombreux invités ont foulé le tapis rouge, certains portant des tenues traditionnelles norvégiennes, avant la cérémonie.

Martha Louise est la première née du roi Harald V (87) et de la reine Sonja (87), son jeune frère, le prince héritier Haakon, étant prévu pour monter sur le trône. En tant que quatrième dans l'ordre de succession, Martha Louise a poursuivi son deuxième mariage, ayant précédemment échangé des voeux avec l'auteur Ari Behn (1972-2019) de 2002 à 2017, partageant trois filles avec lui.

Verrett s'est décrit lui-même comme un guide spirituel, aidant les individus à découvrir leur pouvoir inné. Martha Louise est également connue pour son intérêt pour les domaines spirituel et ésotérique.

L'union entre la princesse et le chaman peu conventionnel a suscité des dissentiments en raison d'affaires commerciales suspectes, allant même jusqu'à leur mariage. En brisant avec la convention, le couple a mis aux enchères les droits exclusifs de photographies de la cérémonie et de la célébration auprès du célèbre magazine britannique "Hello!" pour un montant non divulgué. Il est également rapporté qu'une équipe de Netflix a acquis les droits de diffusion de leur journée spéciale. Les médias norvégiens ont été principalement exclus de la documentation des moments significatifs de leurs festivités de mariage.

