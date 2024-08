- La princesse héritière est arrivée à Paris.

La princesse héritière Mette-Marit de Norvège (50 ans) est enfin arrivée à Paris ! Elle était censée y être depuis plusieurs jours déjà, accompagnée de son mari, le prince héritier Haakon (51 ans), pour assister aux Jeux Olympiques dans la capitale française. Cependant, elle a reporté son arrivée - peut-être en raison de l'arrestation de son fils Marius Borg Høiby (27 ans) à Oslo. Mette-Marit avait auparavant déclaré qu'elle ne voulait pas manquer entirely l'événement sportif.

La Norvégienne est supposée être à Paris depuis jeudi soir (8 août), avec une visite au stade le lendemain. Au Stade de France vendredi soir, Mette-Marit et le prince héritier Haakon ont encouragé les athlètes, notamment la Norvégienne Henriette Jæger (21 ans), qui a terminé huitième en finale du 400 mètres, et le Norvégien Karsten Warholm (28 ans), qui a remporté la médaille d'argent en 400 mètres haies.

Mette-Marit et Haakon encouragent les Norvégiens

Sur Instagram, le couple princier a publié plusieurs photos du stade vendredi soir, y compris celles avec les deux participants norvégiens de la soirée. Sur l'une des photos, le couple pose pour les caméras, et sur une autre, ils sont vus en train d'applaudir. Tous deux étaient habillés de manière décontractée en chemises polo blanches et semblaient profiter de leur temps - une distraction bienvenue pour Mette-Marit après les récents événements.

"Même si nos athlètes n'ont pas tout à fait atteint le sommet du podium ce soir au Stade de France, nous pouvons quand même célébrer !" dit le message. "Le couple princier était là pour encourager Karsten Warholm à une fantastique médaille d'argent, et ils ont assisté à Henriette Jæger donnant tout en finale du 400 mètres !"

Pourquoi Mette-Marit est arrivée à Paris plus tard

Le prince héritier Haakon était à Paris depuis quelques jours, visitant la Maison norvégienne et plusieurs compétitions. Le palais norvégien a annoncé mardi (6 août) que Mette-Marit reporterait son voyage prévu. Peu après, il a été révélé que son fils issu d'une relation précédente, Marius Borg Høiby, avait été placé en détention policière à Oslo suite à une altercation avec une femme et avait été inculpé de coups et blessures. Dans une conversation avec les médias norvégiens à Paris, Haakon l'a qualifié de "situation grave".

Malgré l'arrestation de Marius Borg Høiby à Oslo, Mette-Marit et d'autres représentants norvégiens ont continué à montrer leur soutien aux athlètes norvégiens aux Jeux Olympiques. Samedi, Mette-Marit a rejoint le prince héritier Haakon pour assister à d'autres événements, en encourageant l'équipe norvégienne aux côtés d'autres dignitaires norvégiens.

