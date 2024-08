La princesse de la famille royale norvégienne approuve les pratiques chamaniques.

La princesse norvégienne Martha Louise et le chaman américain Durek Verrett sont désormais liés. La princesse de 52 ans et le chaman autoproclamé de 49 ans ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie intime au Geirangerfjord. Un représentant de la princesse a annoncé cette nouvelle à l'agence de presse NTB et à d'autres médias norvégiens dans un communiqué concis.

Après un thé et des cocktails dans un hôtel voisin, le couple et leurs 350 invités ont attendu avec impatience la grande célébration qui a suivi. Avant la cérémonie, certains invités ont marché sur un tapis rouge vêtus de tenues traditionnelles norvégiennes. Martha Louise est la fille aînée du roi Harald V et de la reine Sonja. Son frère, le prince héritier Haakon, est son cadet, la plaçant ainsi quatrième dans l'ordre de succession au trône de la famille royale norvégienne. Ce mariage est le deuxième pour la princesse ; elle était précédemment mariée à l'auteur Ari Behn entre 2002 et 2017 et a trois filles de cette union.

Verrett se considère comme un chaman de sixième génération dans sa famille et vise à aider les individus à libérer leur force spirituelle intérieure. Martha Louise a également attiré l'attention pour ses intérêts spirituels et ses incursions dans les domaines ésotériques. L'union entre la princesse et ce chaman peu conventionnel, connu pour ses pratiques commerciales controversées, a suscité des débats. Dans une décision sans précédent, le couple a décidé de vendre les droits exclusifs de photographie de leur mariage et de leur réception au magazine people britannique "Hello!" contre une somme non divulguée. En outre, Netflix aurait acquis les droits de diffusion de l'événement. Les médias norvégiens traditionnels ont été largement exclus des moments les plus importants de la célébration.

Après l'heure de l'apéritif, le couple et leurs invités ont apprécié la musique d'un groupe en direct lors de la grande célébration du mariage. Cette union intime entre Martha Louise et Durek Verrett a suscité de vives discussions dans la société norvégienne sur la spiritualité et les relations peu conventionnelles.

