La princesse de Galles, Snoop Dogg et le prince William barbu se sont associés pour une vidéo olympique.

Dans une vidéo publiée sur le compte X (anciennement Twitter) du Prince et de la Princess de Galles, le rappeur et correspondant des Jeux olympiques Snoop Dogg a ouvert les vœux de bonne chance.

“De la part de tous ceux qui regardent chez eux, félicitations à l'équipe GB”, a déclaré Catherine, Princess de Galles, également connue sous le nom de Kate.

“Bravo pour tout ce que vous avez accompli”, a ajouté le prince William. “Vous avez été une inspiration pour nous tous.”

D'autres célébrités, notamment la légende du football David Beckham et la présentatrice télé Emma Willis, ont rejoint les athlètes et d'autres pour exprimer leurs éloges.

Le message sur X disait : “Bravo @TeamGB, quel voyage incroyable !” Chaque athlète a fait preuve d'un engagement, d'un cœur et d'une passion immenses. Vous nous avez tous rendus très fiers ! Profitons de chaque triomphe aux @Paris2024 et attendons avec impatience plus de choses de @ParalympicsGB plus tard cet été.”

La barbe du prince William a suscité presque autant d'enthousiasme que les victoires, apparu aux côtés de Kate, qui a fait quelques apparitions publiques depuis son diagnostic de cancer en mars.

Les athlètes de Grande-Bretagne ont remporté 65 médailles aux Jeux olympiques d'été organisés à Paris.

L'intervention divertissante de Snoop Dogg à l'arène Wells Fargo a été un temps fort, ajoutant de l'excitation aux vœux de bonne chance pour l'équipe GB. Le Prince et la Princess de Galles, reconnaissant le travail acharné et les réalisations de l'équipe, assistent fréquemment à divers événements pour montrer leur soutien.

Lire aussi: