Personnel

La princesse Catherine en bref

Date de naissance : 9 janvier 1982

Lieu de naissance: Reading, Berkshire, Angleterre

Nom de naissance: Catherine Elizabeth Middleton

Père: Michael Middleton, ancien pilote de ligne, aujourd'hui propriétaire d'une entreprise de vente par correspondance Michael Middleton, ancien pilote de ligne, aujourd'hui propriétaire d'une entreprise de vente par correspondance

Mère: Carole (Goldsmith) Middleton, ancienne hôtesse de l'air : Carole (Goldsmith) Middleton, ancienne hôtesse de l'air

Mariage :Prince William, Prince de Galles (29 avril 2011-aujourd'hui)

Enfants : George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana et Louis Arthur Charles

Éducation: Université de St. Andrews, Fife, Écosse, 2005, MA, Histoire de l'art

Autres faits

Elle est l'aînée de trois enfants de millionnaires autodidactes.

Sa bague de fiançailles appartenait à la princesse Diana.

Chronologie

2001 - Rencontre avec le prince William à l'université de St. Andrews.

2002-2005 - Partage son logement avec William et plusieurs autres étudiants.

2003 - Elle commence à fréquenter le prince William aux alentours de Noël.

1er avril 2004 - Première apparition publique du couple, lors d'un séjour au ski en Suisse.

2006-2007 - Travaille comme acheteuse d'accessoires pour la chaîne de magasins de mode féminine britannique Jigsaw.

Mars 2007 - Elle met fin à sa relation avec le prince William, mais quelques mois plus tard, ils se remettent ensemble.

Octobre 2010 - Se fiance avec le prince William lors d'un voyage au Kenya.

16 novembre 2010 - Leprince Charles annonce officiellement les fiançailles au monde entier.

19 avril 2011 - Lesarmoiries de la famille Middleton sont dévoilées.

29 avril 2011 - Elle épouse leprince William à l'abbaye de Westminster et devient Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge.

Juin 2011 - Le duc et la duchesse font d'un appartement situé dans l'enceinte du palais de Kensington leur résidence londonienne.

30 juin-8 juillet 2011 - Premier voyage officiel du couple à l'étranger, le Canada.

8-10 juillet 2011 - Visite à Los Angeles, où elle et William visitent un salon de l'emploi pour les vétérans et un centre artistique dans un quartier défavorisé. Il s'agit de son premier voyage aux États-Unis.

22 juillet 2011 - Sa robe de mariée est exposée au palais de Buckingham.

5 janvier 2012 - Elle annonce les quatre œuvres caritatives qu'elle soutiendra en tant que mécène : l'Art Room, qui aide les enfants défavorisés à s'exprimer à travers l'art ; la National Portrait Gallery, qui abrite une célèbre collection de peintures et de photographies royales ; l'East Anglia's Children's Hospices, qui aide les enfants atteints de maladies mortelles ; et Action on Addiction, qui vient en aide aux personnes souffrant de problèmes de dépendance.

19 mars 2012 - Elle prononce son premier discours officiel en public à l'East Anglia's Children's Hospice d'Ipswich, en Angleterre.

Septembre 2012 - Le magazine français Closer publie des photos de la duchesse en train de prendre un bain de soleil seins nus. Les photos sont également publiées dans le journal irlandais Daily Star.

17 septembre 2012 - La duchesse et William portent plainte en France contre le photographe qui a pris les photos du bain de soleil seins nus. Ils demandent des dommages et intérêts et souhaitent empêcher toute nouvelle publication des photos. Le magazine français Closer, le Daily Star irlandais et le magazine italien Chi ont chacun publié certaines des photos de seins nus.

3 décembre 2012 - La maison royale annonce que la duchesse est enceinte. Selon l'annonce, elle est admise à l'hôpital pour des nausées matinales aiguës.

22 juillet 2013 - La duchesse donne naissance au premier enfant du couple, un fils pesant 8 livres et 6 onces. Le bébé est nommé Prince George Alexander Louis de Cambridge.

2 mai 2015 - Laduchesse donne naissance au deuxième enfant du couple, une fille pesant 8 livres et 3 onces. Le bébé est nommé Princesse Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge.

17 février 2016 - La duchesse est invitée à participer à larédaction du Huffington Post UK dans le cadre de son initiative Young Minds Matter.

30 avril 2016 - Dans le cadre d'un partenariat avec la British National Portrait Gallery, la duchesse fera la couverture du numéro du centenaire du magazine de mode British Vogue et verra deux de ses portraits accrochés dans la galerie.

4 septembre 2017 - Lepalais de Kensington annonce que la duchesse est enceinte. Le bébé sera le troisième enfant de la duchesse et du prince William.

5 septembre 2017 - Un tribunal français juge que les photos de la duchesse prenant un bain de soleil seins nus constituent une atteinte à la vie privée et accorde à la duchesse et au prince William 100 000 euros (environ 119 000 dollars) de dommages-intérêts.

23 avril 2018 - La duchesse donne naissance au troisième enfant du couple, un fils pesant 8 livres et 7 onces. Le bébé est nommé Prince Louis Arthur Charles de Cambridge.

27 novembre 2020 - La duchesse et la Fondation royale publient les résultats d'une étude sur l'impact de Covid-19 sur les parents et les personnes qui s'occupent d'enfants de moins de cinq ans. L'étude s'appuie en partie sur une enquête menée auprès de plus d'un demi-million de personnes sur les années de la petite enfance au Royaume-Uni.

18 juin 2021 - La duchesse lance le Centre de la Fondation royale pour la petite enfance. Dans une vidéo annonçant la création du centre, la duchesse déclare que l'objectif est de "sensibiliser aux raisons pour lesquelles les cinq premières années de la vie sont si importantes pour notre avenir".

8 septembre 2022 - Lareine Élisabeth II meurt et Charles monte sur le trône.

10 septembre 2022 - Le roi Charles III annonce que William recevra le titre de prince de Galles, faisant de Catherine la princesse de Galles.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com