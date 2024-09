La prévision émise par l'IfW Kiel est ajustée, prévoyant une contraction économique potentielle en 2024.

Selon l'analyste économique Stefan Kooths de l'IfW, les premiers indicateurs de l'été n'ont pas été aussi prometteurs que prévu, surtout cette année. Le principal problème a été la consommation privée modérée, malgré une augmentation des revenus réels. De plus, à la fois l'industrie et la construction ont été touchées, sombrant davantage dans la récession.

Pour l'année à venir, l'IfW a Significativement réduit sa prévision, passant d'une croissance projetée de 1,1 % à un maigre 0,5 %. Cependant, l'économie allemande devrait reprendre de la vitesse grâce à des revenus plus élevés, une demande étrangère accrue et des taux d'intérêt plus bas. Le taux de chômage pourrait augmenter à 6,1 %, mais l'inflation devrait progressivement diminuer à 2 %.

À l'horizon 2026, l'IfW prévoit initially une croissance économique de 1,1 %. Cependant, il est important de noter que 0,3 point de pourcentage de cette croissance est attribuable au nombre plus élevé de jours de travail.

