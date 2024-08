- La prévalence des enfants malades dans l'établissement dépasse le nombre typique.

Un taux d'absentéisme élevé parmi le personnel des jardins d'enfants s'ajoute à un environnement de travail déjà stressant dans ces établissements, en particulier dans les régions du nord. Des statistiques récentes de l'assurance maladie montrent que les travailleurs des jardins d'enfants manquent environ 32 jours de travail par an, ce qui est considérablement plus que les 20 jours de maladie typiques dans divers professions. Cette information est partagée par la Fondation Bertelsmann et le Forum professionnel, représentant des experts et des gestionnaires du secteur. Par rapport aux autres États fédéraux, Schleswig-Holstein se situe légèrement au-dessus de la moyenne (29,6).

La Fondation, qui conseille principalement le Forum professionnel, dépend largement des données de l'assurance maladie DAK, où 12,2 % des employés des jardins d'enfants sont membres. Des données supplémentaires d'autres prestataires d'assurance maladie confirment également cette tendance.

Les experts mettent en garde contre un cycle auto-entretenu de taux d'absentéisme élevés et de surcharge de travail

"De nombreux jardins d'enfants se retrouvent pris dans un cercle vicieux. Les taux d'absentéisme croissants entraînent un nombre croissant de spécialistes qui partent, ce qui charge davantage les employés restants", déclare Anette Stein, spécialiste de l'éducation de la petite enfance à la Fondation Bertelsmann. "La qualité de l'éducation, des soins et de l'éducation de la petite enfance est souvent négligée dans ce scénario."**

Selon l'analyse de la Fondation basée sur l'assurance maladie Techniker, les infections respiratoires et les problèmes de santé mentale étaient les principales causes d'absences du personnel, que ce soit pour maladie, vacances ou formation. Pour faire face à ces absences, la région du nord aurait besoin de 3 600 spécialistes à temps plein supplémentaires, selon la Fondation. Le coût associé : 218 millions d'euros par an, qui pourrait fournir une solution temporaire au problème de personnel, selon l'estimation de la Fondation.

"Compte tenu des taux d'absentéisme élevés, il est crucial d'avoir un plan pour les soins d'urgence. Souvent, l'absence imprévue d'un membre clé du personnel peut perturber entirely la routine dans un jardin d'enfants."

"Pour atténuer l'impact des absences fréquentes, la mise en place d'un plan efficace de soins d'urgence dans les jardins d'enfants pourrait s'avérer être un aspect essentiel de la préparation d'urgence dans ces établissements, soulignant la nécessité d'une action immédiate."

