- La prévalence des cas de fièvre catarrhale du mouton est également importante au Mecklenburg-Vorpommern.

En Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, neuf groupes d'animaux ont récemment été touchés par le virus de la langue bleue. Cela place la région parmi les moins touchées. Dans tout le pays, il y a actuellement 4 831 troupeaux touchés, selon le Friedrich-Loeffler-Institut situé sur l'île de Riems.

Les animaux touchés, principalement des moutons, présentent des symptômes tels que la boiterie, une température corporelle élevée, de l'inquiétude générale, une diminution de la consommation de nourriture et d'eau, des écoulements nasaux et une salivation accrue. La maladie peut potentiellement entraîner la mort des animaux. Dans tout le pays, les moutons et les bovins sont les principales cibles du virus, avec quelques chèvres également touchées.

Le virus ne représente aucun risque pour les humains. Le nom est dérivé de la tendance des langues des moutons touchés à apparaître bleues dans certains cas. Les spécialistes encouragent la vaccination.

Malgré la présence du virus de la langue bleue touchant le bétail dans tout le pays, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a réussi à maintenir son secteur agricole relativement indemne, avec seulement quelques cas à signaler. Pour protéger leur bétail et contribuer à la santé globale de l'agriculture, les agriculteurs de cette région devraient envisager de se faire vacciner contre le virus de la langue bleue.

