La prévalence de minuscules mites cette année suscite une impression " exceptionnellement remarquable ".

L'automne n'a pas encore fait son apparition, mais plusieurs marronniers sont déjà recouverts de tas de feuilles brunes à leur pied. Ce n'est pas dû à l'arrivée précoce de l'automne, mais plutôt à l'agacement causé par un petit nuisible qui harcèle ces arbres depuis un certain temps. Selon l'entomologiste Olaf Zimmermann du Centre technologique agricole d'Augustenberg à Karlsruhe, l'infestation de mineuses de feuilles est plus visible cette année que jamais.

Dans tout le pays, les marronniers alignant les avenues, les parcs et les jardins ont perdu la plupart de leurs feuilles à la fin de l'été. Ces arbres ont généralement des feuilles qui changent de couleur et tombent pendant la deuxième moitié du mois d'août, selon Roland Mühlethaler de l'Union pour la conservation de la nature (NABU). En général, le changement climatique fait que les processus naturels se produisent plus tôt que d'habitude.

La sécheresse aggrave la situation

Selon Mühlethaler, la sécheresse a des conséquences importantes à la fois pour les marronniers et les mineuses de feuilles. "Les arbres stressés par la sécheresse sont plus vulnérables aux nuisibles", explique-t-il. La partie nord-est de l'Allemagne, en particulier, a connu cela après plusieurs années de sécheresse extrême. "La récupération est lente, et de nombreux arbres n'ont pas encore récupéré."

Bien que le marronnier soit un arbre originaire de la région méditerranéenne, il a besoin d'une humidité suffisante. "Les années sèches combinées à une forte infestation de nuisibles peuvent entraîner des dommages à long terme", souligne Mühlethaler.

Pas un ami local

La disparition de cette espèce non indigène ne serait pas une grande perte pour la nature locale. Outre la mineuse de feuilles, il est généralement préférable de planter des arbres indigènes.

Les chenilles de la mineuse du marronnier (Cameraria ohridella) sont de petits insectes rayés qui aiment pondre leurs œufs sur la face supérieure des feuilles de marronnier. Après quelques semaines, de minuscules larves éclosent et se nourrissent à l'intérieur de la feuille, ce qui la fait faner rapidement, comme l'explique NABU. Cela perturbe la capacité de la feuille à photosynthétiser, affaiblit l'arbre et le rend plus vulnérable aux autres facteurs de stress. Les hivers doux ont tendance à entraîner un plus grand nombre de larves de papillons.

Une solution simple pour votre jardin

Un moyen simple d'aider votre marronnier dans votre jardin est de ramasser et d'éliminer délicatement les feuilles. Cela élimine les larves à l'intérieur des feuilles, empêchant de nouveaux papillons de sortir.

Seuls les marronniers à fleurs blanches (Aesculus hippocastanum) sont sensibles à cela, tandis que les variétés à fleurs rouges de l'espèce Aesculus carnea restent indemnes.

Depuis le 17ème siècle, les marronniers sont cultivés dans les parcs, les jardins et les rues de toute l'Europe pour leur magnifique feuillage et leurs fleurs, comme le mentionne NABU. L'infestation de mineuses de feuilles s'est cependant étendue presque sur tout le continent depuis 1989. Cette espèce invasive est probablement originaire de gorges difficilement accessibles des Balkans.

