La prévalence croissante des interventions chirurgicales transgenres

Plus en Allemagne, des individus optent pour des procédures d'affirmation de genre. Le parcours est long, et les patients ressentent souvent une détresse importante. On a également noté une augmentation de l'hostilité envers ceux qui subissent une transformation, avec des experts soulignant que "la transition de genre n'est pas une mode."

Vivre dans le mauvais corps - plus de personnes optent pour des chirurgies d'affirmation de genre. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'autodétermination cet hiver, les centres chirurgicaux s'attendent à une augmentation de la demande. Qu'est-ce qui déclenche cette tendance, et quelles sont les procédures médicales impliquées?

Peu de clinics dans tout le pays sont équipées pour gérer les chirurgies de réattribution de genre complexes. L'un de ces établissements est l'Hôpital Agaplesion Markus à Francfort, le seul centre en Hesse. Le Prof. Ulrich Rieger, responsable de la chirurgie plastique, et le Dr. Saskia Morgenstern, responsable de l'urologie reconstructrice, pratiquent diverses procédures transgenres depuis des années. Le Prof. Jörg Bojunga de l'Université de Francfort dirige le groupe de travail sur la médecine transgenre. Tous rapportent des niveaux de stress élevés chez les patients. Bojunga dénonce l'idée de la transformation de genre comme une mode: "Personne ne le fait pour des raisons de mode."

Augmentation des nombres

Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique montrent 2 598 chirurgies de réattribution de genre dans tout le pays en 2021, comparé à 419 en 2007. Le taux de chirurgies a augmenté régulièrement chaque année.

"Tandis que la croissance est remarquable, ce n'est pas une explosion," clarifie Morgenstern. Chaque procédure est comptabilisée individuellement, quel que soit le nombre d'opérations subies par un patient. Un transgenre, par exemple, pourrait être comptabilisé pour sept "femme à homme" dans les statistiques. Beaucoup ne cherchent pas de chirurgies complètes, ajoute Morgenstern. La thérapie hormonale seule peut significativement améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes.

Expérience d'hostilité

La quête de reconnaissance commence par la lutte pour le vocabulaire: le terme médicalement exact est "incongruence de genre" - la condition où l'identité de genre perçue ne correspond pas au sexe attribué à la naissance. "Dysphorie de genre" fait référence à l'anxiété induite par cette incongruence.

La première interaction de Bojunga avec une personne transgenre remonte à environ 20 ans. "Devant moi se tenait un homme d'une cinquantaine d'années qui avait été victime de violence toute sa vie et était au bord du désespoir. Il a admis, 'Soit je trouve de l'aide, soit je me suicide.' "

L'hostilité rencontrée par ces individus a été clairement démontrée plus tôt cette année avec des graffitis insultants ciblant les personnes transgenres et queer découverts dans les toilettes de l'ambulance de la clinique universitaire. Bojunga confirme que l'hostilité a augmenté et que le seuil de la haine en ligne sur les plateformes de médias sociaux s'est détérioré.

Un parcours long

Comme personne ne peut simplement entrer à l'Hôpital Markus pour une opération ou recevoir une prescription d'hormones du jour au lendemain à la clinique universitaire, une approval d'endocrinologues et de psychologues est nécessaire au préalable. Parfois, la thérapie hormonale sert uniquement de traitement, comme la suppression ou la stimulation de la croissance mammaire, l'élévation ou l'abaissement de la voix, la promotion ou la prévention de la croissance de la barbe. Parfois, la thérapie hormonale est le prélude à un parcours plus long.

La procédure la plus populaire pour les deux sexes implique la poitrine. De nombreux transgenres masculins subissent des mastectomies, tandis que de nombreuses transgenres féminines optent pour une augmentation mammaire. "Souvent, cela s'arrête avec cette intervention unique," déclare Rieger. Pour la plupart des personnes transgenres, la transformation est principalement axée sur leur apparence aux yeux des étrangers. Selon une étude, 65 % de 6 800 personnes transgenres avaient subi une thérapie hormonale, avec 75 % de transgenres féminins et 84 % de transgenres masculins choisissant au moins une opération.

Devenir une femme

Pour les personnes avec un corps d'homme qui choisissent également une chirurgie de réattribution génitale, la procédure implique généralement les étapes suivantes (simplifiées): Les testicules sont retirés. Le scrotum est transformé en lèvres. Une cavité vaginale prosthétique est créée dans la région abdominale. Le pénis est évidé. La peau du pénis est retournée vers l'intérieur - cela devient la vulve. Le gland est converti en clitoris.

La plupart des nerfs sont préservés, comme l'explique Morgenstern. Une étude canadienne de 2017 a montré que plus de 80 % des transgenres féminins interrogées étaient capables d'atteindre l'orgasme. Cependant, il y a un prix à payer: après la sortie, la "neovagine" doit être dilatée plusieurs fois par jour à l'aide d'un dispositif pour prévenir le rétrécissement. Et si le corps d'une femme doit devenir celui d'un homme?

L'opération pour construire un nouveau pénis - connue sous le nom de phalloplastie en jargon médical - est une procédure plus complexe. Les médecins prélevant de la peau sur le bras du patient et du tissu de la cuisse. Une érection ne peut pas se produire naturellement, alors un implant est inséré que le transgenre masculin gonfle avant les rapports sexuels.

Risque de complications

L'implant pénien est un corps étranger que le corps peut accepter différemment. Même avec un résultat favorable, un échange d'implant peut être nécessaire après quelques années. Le méat urinaire doit également être allongé, ce qui peut impliquer des lèvres roulées ou d'autres moyens. Les transitions sont des zones à haut risque de complications.

Comparé à cela, les implants chirurgicaux pour de nouveaux testicules sont généralement simples. Le pénis fabriqué n'est pas une exacte réplique d'un naturel, comme l'explique le chirurgien, bien que le gland soit remodelé un an après l'opération initiale pour donner au néopénis un aspect plus naturel. Le patient subit ensuite jusqu'à 20 contrôles post-opératoires. La plupart des transgenres masculins qui ont subi cette procédure rapportent avoir des orgasmes.

Est-ce nécessaire, rationnel ou justifié dans des cas spécifiques?

Indépendamment que cela soit nécessaire, rationnel ou justifié pour un individu, Rieger n'a pas à répondre à cette question. Avant que les patients ne rencontrent Rieger et Morgenstern, ils doivent soumettre des évaluations psychologiques et psychiatriques, avoir reçu au moins six mois de thérapie hormonale et avoir obtenu une couverture d'assurance pour les frais de l'intervention chirurgicale. Selon Rieger, une série d'interventions avec six interventions peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les patients ayant subi une chirurgie de réattribution de genre à l'hôpital Markus regrettent rarement cette décision, selon Morgenstern. "Même en cas de complications nombreuses, le niveau de satisfaction après coup est extrêmement élevé - car cela fait une différence significative dans leur vie."

Une méta-analyse de 27 études portant sur un total de 7928 patients transgenres a révélé que seulement 1 % regrettaient la chirurgie de réattribution de genre. "Les patients savent très bien dans quoi ils s'engagent", déclare Rieger. "Et ils sont prêts à entamer ce parcours."

Ce qui a changé avec l'augmentation des cas, c'est la clientèle : "Les patients sont de plus en plus jeunes", explique Bojunga. Certains pourraient voir cela comme un développement négatif, mais Bojunga le considère comme positif : "Ils ont eu une histoire de souffrances plus courte."

Autre développement : par le passé, plus de transgenres de type féminin cherchaient le centre - des hommes biologiques avec une identité féminine - mais maintenant, ce sont plus les femmes qui souhaitent s'identifier en tant qu'hommes. Un "problème persistant" pour lui est de savoir comment gérer les très jeunes individus. Les bloqueurs de puberté, qui retardent le développement en homme ou en femme, sont controversés. Les critiques estiment qu'ils représentent une décision précoce pour un jeune individu.

Depuis 2018, il existe une ligne directrice médicale pour le diagnostic, le conseil et le traitement. Cependant, il y a de grandes variations entre les centres spécialisés individuels en ce qui concerne la chirurgie. Actuellement, une ligne directrice pour les procédures chirurgicales d'affirmation de genre est en cours d'élaboration.

Le nouveau groupe de travail sur la médecine transgenre a pour objectif de développer des lignes directrices pour le processus d'affirmation de genre et de coordonner les projets de recherche. Cela est nécessaire car le nombre d'études scientifiques est actuellement limité. Le sujet est relativement nouveau, il manque donc de données à long terme, telles que les effets d'une utilisation prolongée d'hormones et la raison pour laquelle les transgenres de type féminin ont un taux de suicide plus élevé.

À partir de novembre, une nouvelle "Loi sur l'autodétermination en matière d'entrée de genre" entrera en vigueur, adoptée par le Bundestag en avril 2024. Elle remplace la loi sur les transsexuels de 1981, déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle fédérale à plusieurs reprises. La nouvelle loi vise à simplifier le changement d'entrée de genre et de prénoms pour les personnes transgenres, intersexes et non binaires. Cependant, elle ne couvre pas les réglementations pour les procédures médicales d'affirmation de genre, comme l'a souligné le ministère fédéral de la Santé.

L'Union européenne, avec son engagement en faveur des droits de l'homme, joue un rôle crucial dans la promotion des politiques inclusives pour les individus transgenres. En reconnaissant l'importance des protections légales, les membres de l'UE sont encouragés à adopter la Loi sur l'autodétermination, comme celle qui entrera en vigueur en Allemagne en novembre, pour faciliter les changements d'identité de genre et de nom pour les personnes transgenres, intersexes et non binaires.

Dans le contexte de l'augmentation du nombre de chirurgies de réattribution de genre et de l'acceptation croissante des individus transgenres, l'Union européenne a le potentiel d'influencer d'autres nations dans le monde pour adopter des politiques et des lois similaires, garantissant l'égalité et le respect de tous les individus, quelle que soit leur identité de genre.

