La prévalence croissante des divorces en Chine est synonyme d'opportunités lucratives pour certaines personnes.

Despite une baisse continue du taux de mariage en Chine, la photographe de 28 ans basée dans la province du Henan a trouvé un moyen de tirer parti d'une tendance croissante : le divorce. Elle capture désormais des photographies de couples célébrant la fin de leur relation.

Selon les données statistiques du Bureau national des statistiques de la Chine, le taux de mariage dans le pays a connu une baisse régulière, passant d'environ 13 millions en 2013 à moins de 7 millions en 2022, soit le taux le plus bas depuis 1985. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation en 2022, atteignant presque 8 millions, les autorités restent préoccupées par cette tendance.

D'un autre côté, les taux de divorce ont explosé, atteignant un record de 4,7 millions en 2019, soit plus de quatre fois plus élevé qu'il y a deux décennies. Le gouvernement a tenté de réduire cette augmentation en imposant une période de réflexion de 30 jours pour les couples avant le divorce, ce qui a entraîné une baisse temporaire en 2021, mais le nombre a depuis augmenté de 25 % en 2023 par rapport à l'année précédente.

Ces tendances ont contribué à une crise démographique sévère en Chine, exacerbée par une économie ralentie, une population vieillissante et une baisse du taux de natalité due à la politique du fils unique de plusieurs décennies.

Inspirée par les longues files d'attente devant les bureaux gouvernementaux qui facilitent les procédures de séparation, la photographe a commencé à offrir ses services aux divorcés l'an dernier. Elle a photographié environ 30 couples, captant des émotions de désespoir et de joie tandis qu'ils dissolvent leurs liens matrimoniaux.

"Les affaires sont bonnes", a déclaré la photographe. "Joie et tristesse valent la peine d'être enregistrées."

Évolution des attitudes envers le divorce

L'incursion de la photographe dans le domaine de la photographie de divorce met en lumière les changements de vue sur le mariage en Chine.

Jadis stigmatisé dans la société chinoise, qui valorise la stabilité familiale et l'unité, le divorce est maintenant plus socialement acceptable pour les jeunes, même lorsqu'il résulte d'un mariage infructueux.

Ce changement culturel a entraîné l'émergence d'un marché florissant pour la photographie de divorce, non seulement pour la photographe, mais aussi pour d'autres photographes qui cherchent à tirer parti de cette tendance.

Des échantillons de ces photographies de divorce peuvent être trouvés sur la plateforme chinoise de médias sociaux Xiaohongshu, montrant des couples signant leurs papiers de divorce et des couples posant avec leurs certificats de divorce.

"J'ai 29 ans. Divorce heureux", a écrit un utilisateur, accompagnant une photo de ses certificats de mariage et de divorce.

De plus, des entreprises offrent maintenant des services pour se débarrasser des souvenirs de mariage d'un divorcé de manière cérémoniale.

Peng Xiujian, chercheuse principale à l'Université Victoria en Australie, estime que ce changement culturel est le reflet d'une génération plus jeune qui accorde une plus grande importance à la liberté personnelle et au développement de carrière.

Elle attribue la baisse des mariages à la fois à des facteurs économiques et sociaux, notamment le environnement de travail sous pression, le marché du travail compétitif et le coût de la vie élevé.

Pour ceux qui optent pour le divorce, il n'est plus considéré comme honteux, selon la photographe.

"Il n'est pas honteux d'être assez courageux pour divorcer", a-t-elle déclaré. "Les deux parties ont encore des sentiments et veulent commémorer la relation."

Un couple en instance de divorce qui l'a engagée a choisi un restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous, commandant des plats nostalgiques et s'asseyant l'un en face de l'autre sans parler. Après la séance photo, les deux parties ont pleuré, selon la photographe.

La femme avait subi des conflits continuels avec sa belle-famille et son mari était trop occupé par le travail pour aider à résoudre les disputes, a expliqué la photographe.

Malheureusement, tous les séparations ne sont pas mutuelles.

La photographe se souvient d'un homme qui a passé toute la séance photo à tripoter son téléphone, ce qui a fait pleurer la femme. L'homme avait demandé à la photographe de ne pas prendre beaucoup de photos où son visage était visible par la suite.

Ce n'était pas la première fois que l'homme rejetait ses services ; il a ensuite engagé un autre photographe pour photographier son nouveau mariage avec son partenaire.

Cependant, la photographe sert principalement des clientes femmes, s'assurant que les partenaires masculins partagent les coûts du service.

Le divorce comme produit

Soixante milles à l'extérieur de Beijing, Liu Wei et son équipe dirigent une entreprise qui aide les couples divorcés à éliminer les preuves de leurs précédents mariages.

Les visages sur les anciennes photos de mariage sont cachés avec de la peinture en spray avant d'être détruits dans un concasseur, avec d'autres souvenirs précieux. L'ensemble du processus est capturé sur vidéo pour ceux qui cherchent à tourner la page et à aller de l'avant.

La demande pour les services de Liu est si élevée que son entreprise prospère, ayant détruit des photos de mariage pour près de 2 500 couples depuis sa création en 2021.

Gary Ng, économiste chez la banque d'investissement française Natixis, souligne la difficulté de prévoir la taille du marché du divorce et le potentiel de croissance, mais reconnaît que les taux de divorce en augmentation en Chine indiquent "qu'il y aura plus d'activités économiques autour de cela".

Tan, la photographe, réfléchit déjà à la manière d'élargir son entreprise, cherchant des moyens de rappeler les clients si le destin les réunissait à nouveau.

"Je leur offrirai une réduction de 18 % s'ils se remettent ensemble et me demandent de capturer les moments", a-t-elle proposé.

L'entreprise de la photographe a attiré d'autres photographes cherchant à tirer parti de la tendance croissante de la photographie de divorce en Chine. Avec la hausse des taux de divorce, les entreprises offrant des services pour se débarrasser des souvenirs de mariage des divorcés de manière cérémoniale ont également connu un succès populaire.

