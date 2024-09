Des spéculations circulent autour de la réputation de Taylor Swift - La prétendue "stratégie de scission" attribuée à Swift et Kelce est sans fondement.

La romance de plus d'un an entre l'icône de la pop Taylor Swift (34 ans) et la star de la NFL Travis Kelce (34 ans) a été un sujet récurrent des tabloïds. Cependant, les récents bruits de séparation du couple font jaser. Des plans de séparation présumés, prétendument élaborés par l'agence de relations publiques de Kelce, circulent en ligne. Full Scope PR de Los Angeles, qui représente Kelce, a publié un communiqué déclarant que ces documents sont "complètement faux et fabriqués". L'agence nie avoir créé ces documents et a fait appel à des conseils juridiques pour retrouver les personnes responsables de ces faux.

Les faux documents contiendraient des projets d'annonces de séparation

Le papier largement diffusé porte le nom de Full Scope. Il décrit une "stratégie médiatique élaborée" pour Kelce suite à la séparation. La déclaration était prévue pour le 28 septembre. Elle spécifiait un ton "amical et respectueux" pour la déclaration de séparation. Elle contenait même un projet de déclaration incluant la phrase "Ils restent amis et se souhaitent le meilleur".

Au cours de l'été 2023, Swift et Kelce ont rendu leur relation publique. Depuis, la chanteuse et le joueur de football sont inséparables. Kelce joue pour les Kansas City Chiefs de la NFL, ayant remporté trois Super Bowls avec l'équipe. Leur baiser passionné a été immortalisé en photos après leur victoire au Super Bowl en février dernier, qui est devenu viral. Swift ("Secoue-le", "Anti-héros") a surpris ses fans en juin lors de sa " Eras Tour " lorsque Kelce est monté sur scène de manière inattendue lors d'un concert à Londres.

Les faux documents, attribués à Full Scope PR, proposaient une stratégie de séparation pour une star de la NFL de sa petite amie célèbre, faisant référence au partenaire de Taylor Swift, Travis Kelce, qui joue dans la NFL. Malgré les rumeurs, la NFL et les représentants de Kelce ont fermement nié ces plans fabriqués.

Malgré la saison de la NFL qui bat son plein, la NFL et ses stars, y compris Travis Kelce, continuent de faire la une des journaux en dehors du terrain en raison des rumeurs persistantes sur sa relation avec Taylor Swift.

