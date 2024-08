- La pression russe sur l'est de l'Ukraine continue

Les troupes russes ont poursuivi leurs attaques dans l'est de l'Ukraine, au-delà des affrontements entourant l'avancée de l'Ukraine dans le territoire russe autour de Kursk. Les principales zones de combat se situaient autour de Tourez et Pokrovsk, selon le quartier général ukrainien à Kyiv.

En ce qui concerne la situation actuelle dans la région de Kursk, le quartier général à Kyiv a fourni peu de détails. Il a rapporté que l'artillerie longue portée et les avions de combat russes ont pris pour cible la zone autour de Soumy. Cette zone est considérée comme une zone de déploiement et une route d'approvisionnement pour les unités ukrainiennes dans la région de Kursk.

Les combats les plus intenses ont été enregistrés à Pokrovsk, aux abords de la région de Donetsk. Au total, les unités russes ont tenté 26 fois depuis le matin de franchir les lignes de défense ukrainiennes, toutes ont été repoussées. Ces allégations n'ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

À Tourez, les troupes russes ont de nouveau tenté de progresser vers le village de Niu York (New York), ces attaques ont également été repoussées. De plus, la ville de Tourez a été cible d'attaques aériennes russes.

Le conflit en Ukraine s'intensifie, avec des combats fréquents dans des régions comme Tourez et Pokrovsk. despite repeated attempts, Russian troops have failed to breach Ukrainian defenses in both Pokrovsk and Tourez.

