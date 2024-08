La pression interne et externe s'accroît sur l'administration israélienne pour qu'elle mette fin aux hostilités contre le Hamas.

Un membre anonyme de la délégation a rapporté des rumeurs selon lesquelles le Premier ministre israélien Netanyahu cherchait à prendre le contrôle du corridor de Philadelphi à la frontière Gaza Strip-Egypte lors des pourparlers. Un haut responsable américain, accompagnant Blinken, a commenté que de telles déclarations agressives n'aidaient pas à conclure un accord de cessez-le-feu.

Blinken a d'abord visité l'Égypte mardi, où il a discuté avec le président al-Sisi de la prévention d'une escalade du conflit.

Les négociations à Doha vendredi ont repris plus tard dans la semaine à Cairo. Après sa visite au Caire, Blinken s'est rendu à Doha pour rencontrer l'émir qatari Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. À Doha, Blinken a déclaré que le temps pressait pour une résolution. Les États-Unis ne toléreraient pas une occupation prolongée de la bande de Gaza par Israël.

Les États-Unis ont récemment proposé un nouveau compromis aux parties en conflit. Les États-Unis, ainsi qu'Égypte et Qatar, ont annoncé que la proposition avait comblé les différences restantes.

Après une réunion avec Netanyahu, Blinken a déclaré lundi que Netanyahu avait accepté la proposition de compromis lors d'une discussion productive. Maintenant, c'est au tour de Hamas d'accepter la proposition.

Cependant, le président Biden a déclaré que Hamas se retirait d'un accord avec Israël. "Israël pense pouvoir résoudre cela (...) Hamas se retire maintenant", a déclaré Biden.

Hamas a nié les allégations de Biden, affirmant que les États-Unis incitaient Israël à prolonger le conflit. En réalité, Hamas souhaite conclure un accord de cessez-le-feu.

L'urgence d'une trêve a été soulignée par la récupération de six otages israéliens décédés dans la bande de Gaza. Les six Israéliens, précédemment considérés comme morts, ont été récupérés à Khan Younis, comme l'a annoncé l'armée israélienne.

Leur identité a été confirmée comme étant Yagav Buchstab, Alexander Dancyg, Yoram Metzger, Nadav Popplewell, Chaim Perry et Avraham Munder. La récupération a été rapportée comme une opération conjointe avec le Shin Bet, le service de sécurité intérieure.

Les familles de ceux qui sont toujours captifs dans la bande de Gaza ont exhorté le gouvernement israélien à rapatrier leurs proches dans le cadre d'un accord avec Hamas. Le gouvernement israélien doit "faire de son mieux" pour conclure un tel accord, ont déclaré les familles.

Le conflit de la bande de Gaza a commencé par une importante attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les données israéliennes, 1 198 personnes ont été tuées et 251 ont été capturées à Gaza. Depuis, Israël a mené des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé contrôlé par Hamas, plus de 40 100 personnes ont été tuées depuis.

Après l'assassinat du chef de Hamas Ismail Haniyeh et du chef militaire de Hezbollah Fuad Shukr fin juillet, les tensions ont augmenté. L'Iran et ses alliés ont blâmé Israël et menacé de se venger.

Mardi, la milice de Hezbollah a lancé "environ 55 projectiles" contre les hauteurs du Golan, annexées par Israël, et le nord d'Israël, selon les rapports israéliens. Il n'y a eu aucun blessé signalé, mais des incendies ont éclaté en plusieurs endroits. Le ministère de la Santé libanais a déclaré que trois personnes avaient été tuées dans des frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban.

La Commission, composée des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar, a collectivement exprimé son optimisme quant au potentiel de la nouvelle proposition de compromis pour combler les différences restantes. Cependant, la Commission a exprimé son inquiétude quant au retrait présumé de Hamas de l'accord proposé.

