La pression internationale sur Israël et le Hamas pour qu'ils négocient un cessez-le-feu augmente

"Je soutiens l'appel des présidents Biden et Al Sisi, ainsi que de l'émir Al Thani, pour mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu et obtenir la libération des otages," a écrit Scholz sur le service en ligne X. "Il est temps d'apporter un soulagement à la fois aux otages et au peuple de Gaza," a-t-il poursuivi.

Les présidents Joe Biden, Fatah al-Sisi, et l'émir Tamim bin Hamad al-Thani ont déjà appelé Israël et Hamas à reprendre les pourparlers le 15 août à Doha ou au Caire dans une déclaration conjointe jeudi. "Il est nécessaire de retourner à la table des négociations pour combler tous les écarts restants et mettre en œuvre l'accord sans délai supplémentaire," ont-ils déclaré.

Des représentants d'autres pays ont rejoint l'appel aux parties en conflit. "Le Royaume-Uni accueille les efforts infatigables de nos partenaires au Qatar, en Égypte et aux États-Unis," a déclaré le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a écrit sur le service en ligne X qu'un cessez-le-feu est "le seul moyen de sauver des vies, de restaurer l'espoir de la paix et d'assurer le retour des otages."

Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis négocient depuis des mois pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et assurer la libération des otages encore détenus là-bas. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a signalé jeudi qu'Israël enverrait une délégation au lieu convenu le 15 août.

Le ministre israélien de la Défense Joav Gallant a souligné lors de ses discussions avec son homologue américain Lloyd Austin vendredi "l'importance de parvenir rapidement à un accord garantissant le retour des otages détenus par Hamas dans la bande de Gaza."

Cependant, un responsable du gouvernement américain a tempéré les attentes d'un accord rapide. "Ce n'est pas comme si l'accord allait être signé jeudi," a-t-il déclaré. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Israël a été très ouvert aux pourparlers, a poursuivi le responsable américain, réfutant les spéculations selon lesquelles le Premier ministre israélien Netanyahu retarderait un accord.

Les tensions au Moyen-Orient ont récemment augmenté après la mort du ancien chef de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran la semaine dernière. Hamas et l'Iran accusent Israël, qui n'a pas encore confirmé le meurtre. Quelques heures plus tôt, l'armée israélienne a tué le chef militaire du groupe pro-iranien Hezbollah, Fuad Schukr, au Liban. L'Iran et Hezbollah ont menacé de se venger.

Alors que les tensions entre l'Iran et Israël s'intensifient, les États-Unis ont déployé des bombardiers furtifs du type F-22 au Moyen-Orient. Le Commandement central (Centcom) des États-Unis responsable de la région n'a pas révélé où les avions avaient été déployés ni leur nombre. Le chef de Centcom, Michael Kurilla, s'est reportedly rendu en Israël jeudi, pour la deuxième fois cette semaine.

Entre-temps, l'Autorité de défense civile contrôlée par Hamas dans la bande de Gaza a rapporté qu'au moins 18 personnes avaient été tuées et 60 blessées lors d'attaques israéliennes contre deux écoles dans la ville de Gaza. L'armée israélienne a expliqué que les écoles étaient utilisées par Hamas comme centres de commandement, d'où des attaques étaient planifiées et menées.

