- La pression financière des dépenses énergétiques affecte de manière disproportionnée les ménages est-allemands.

Les ménages de l'est de l'Allemagne peinent davantage avec les dépenses d'énergie, selon une analyse du site de comparaison Verivox. Après prise en compte des disparités de revenus, les coûts de chauffage, d'électricité et de carburant s'élèvent à environ 22 % de plus qu'à l'ouest. Les régions les plus touchées sont la Thuringe et les moins touchées sont la Bavière.

Les revenus plus faibles ont un impact sur l'est

Un ménage allemand moyen d'environ 2,03 personnes dépense actuellement 4 297 euros par an en énergie, selon Verivox. Dans les États de l'ouest, le ménage moyen dépense 4 280 euros, tandis que dans les États de l'est, c'est 100 euros plus cher mais significativement plus élevé.

Cependant, l'écart se creuse lorsque le pouvoir d'achat est pris en compte. Après ajustement, les dépenses énergétiques annuelles s'élèvent à 4 139 euros à l'ouest et à 5 042 euros à l'est - une différence de plus d'un cinquième. Les ménages de Thuringe sont les plus touchés, avec des coûts 23 % supérieurs à la moyenne nationale, suivis par Brême et Saxe à 20 % de plus, Saxe-Anhalt à 19 % et Mecklembourg-Poméranie-Occidentale à 18 %.

Les ménages de Bavière ou du Bade-Wurtemberg ont des dépenses énergétiques moins élevées

Verivox observe que les dépenses énergétiques les plus faibles se trouvent dans la prospère Bavière, qui est de 10 % inférieure à la moyenne nationale. Le Bade-Wurtemberg est de 8 % inférieur et la Hesse de 5 % inférieur.

Le revenu moyen par ménage en Allemagne de l'ouest s'élève à 58 333 euros, comparé à 48 977 euros en Allemagne de l'est - environ 16 % de moins.

En même temps, des tarifs plus élevés sont facturés pour la même quantité d'énergie à l'est. Bien qu'il n'y ait pas de différence significative dans les taux de carburant, l'électricité et la chaleur coûtent quelques pour cent de plus.

Selon Thorsten Storck de Verivox, "Les ménages des anciens États fédéraux dépensent environ 7 % de leur pouvoir d'achat en électricité, chaleur et carburant, tandis que ceux des nouveaux États fédéraux dépensent environ 9 %." Le différentiel de prix de l'énergie entre l'est et l'ouest peut être attribué en partie aux frais de réseau. Les dépenses liées au fonctionnement, à l'entretien et à l'extension du réseau électrique sont d'environ 3 % plus élevées en Allemagne de l'est pour l'électricité et d'environ 10 % plus élevées pour le gaz.

