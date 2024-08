- La pression du FDP pour réduire l'argent des citoyens n'est pas susceptible de réussir

SPD et les Verts rejettent la proposition du FDP de réduire le Revenu de Citoyenneté

Le SPD et les Verts ont rejeté une proposition du FDP de réduire le Revenu de Citoyenneté. Selon la législation actuelle, une réduction de l'aide sociale n'est pas possible, comme l'a clarifié le ministère fédéral des Affaires sociales dirigé par le SPD.

Le chef du groupe parlementaire du FDP, Christian Dürr, a proposé via le journal "Bild" : "Le Revenu de Citoyenneté est actuellement de 14 à 20 euros trop élevé par mois." "Ma proposition serait une réduction, car le dernier calcul a surestimé l'inflation." Une réduction soulagerait les contribuables de jusqu'à 850 millions d'euros et augmenterait les incitations à l'emploi. Le groupe parlementaire du FDP soutiendrait les changements juridiques nécessaires.

Les Verts critiquent les "fantasmes sauvages du FDP"

Le SPD et les Verts ont promptement et fermement rejeté cette idée. "Je pense que c'est une mauvaise idée de semer constamment l'incertitude avec des idées complètement non élaborées loin de la réalité", a déclaré Martin Rosemann, porte-parole du groupe parlementaire du SPD pour le travail et les affaires sociales. Andreas Audretsch, vice-président du groupe parlementaire des Verts, a déclaré que de nombreuses familles travaillaient et recevaient un Revenu de Citoyenneté supplémentaire car l'argent ne suffisait pas avec les enfants. "Ces familles prévoient avec l'argent. Nous ne les exposerons pas aux caprices des fantasmes sauvages et faux du FDP."

Simplement réduire le Revenu de Citoyenneté n'est pas possible. Pour cela, les lois pour calculer l'aide devraient être changées, ce qui peut être considéré comme exclu compte tenu de la réaction du SPD et des Verts. Les montants du Revenu de Citoyenneté sont ajustés annuellement en fonction de l'évolution générale des prix et des salaires dans le pays. Par rapport à son prédécesseur Hartz IV, les développements actuels des prix, tels que pour les denrées alimentaires et les vêtements, sont également pris en compte dans le calcul du Revenu de Citoyenneté, ce qui a entraîné une forte augmentation. Au début de 2024, le Revenu de Citoyenneté a été augmenté de 12 % au total. Depuis, les personnes seules reçoivent 563 euros par mois, 61 euros de plus que l'année précédente.

Rond zéro à venir dans l'année prochaine

Les calculs pour déterminer à quel niveau le Revenu de Citoyenneté devrait être dans l'année prochaine sont imminents. À l'automne, la suite des montants sera déterminée par réglementation à partir de janvier. Cependant, même si cela résultait du calcul, par exemple en raison de la baisse des prix, il n'y aurait pas de réduction. Le ministère fédéral des Affaires sociales a souligné cela. Les montants seraient alors maintenus au niveau actuel grâce à une "réglementation de protection juridique". Exactement cela - un rond zéro - est prévu dans le ministère pour 2025.

L'an dernier, l'Allemagne a dépensé environ 42,6 milliards d'euros pour le Revenu de Citoyenneté, après 36,6 milliards l'année précédente. L'État ne peut pas réduire arbitrairement le Revenu de Citoyenneté. Il existe également une jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale à cet égard. Il est destiné à garantir un existence digne pour ceux qui ne peuvent pas couvrir leurs frais de

Lire aussi: