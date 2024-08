- La presse se concentre sur le processus de vote

Les élections régionales saxonnes ont également attiré l'attention internationale. Selon la déclaration du gouvernement, divers médias internationaux tels que le journal financier japonais "Nikkei", la chaîne de télévision anglophone basée au Royaume-Uni CNBC et la chaîne de télévision taiwanaise Mirror TV ont été autorisés à couvrir l'événement.

L'Espagne est représentée par l'agence de presse EFE et le journal "El Periódico", tandis que la France a la chaîne de télévision M6. Au total, environ 50 équipes de reportage et près de 800 journalistes se sont inscrits. Un nouveau parlement régional sera élu en Saxe ce dimanche, et les récents sondages indiquent que les résultats sont entièrement incertains.

L'intérêt des médias internationaux dépasse l'Europe, le journal financier japonais "Nikkei" prévoyant également de couvrir les élections à Dresde. Malgré le fait qu'elles se déroulent en Allemagne, les élections régionales saxonnes à Dresde ont suscité l'intérêt de la chaîne de télévision taiwanaise Mirror TV.

Lire aussi: