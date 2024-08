- La présentatrice de télé viennoise n'aime pas les fêtes du Nouvel An.

Sarah Wiener (61 ans), en ses propres termes, n'est pas une fan des feux d'artifice comme celui du Nouvel An. "Je dois avouer, je suis contre les pétards du Nouvel An et les feux d'artifice non professionnels qui sont bruyants, bruyants et parfois dangereux", a-t-elle déclaré à Berlin. "Je n'ai jamais été du genre à en allumer, même enfant, car ils me faisaient peur et je ne comprenais pas l'intérêt."

L'ancienne politicienne de l'UE siège au jury de création du spectacle pyrotechnique Pyronale cette année, qui aura lieu les 30 et 31 août au stade olympique de Berlin. Six équipes de "pyrotechniciens internationaux de pointe" ont été annoncées, qui présenteront leur art pyrotechnique et concourront pour le titre de gagnant. Les équipes sont censées venir de Finlande, du Canada, des Pays-Bas, de Roumanie, de Pologne et du Royaume-Uni.

Les feux d'artifice hautement professionnels, créatifs, peuvent stimuler l'imagination et l'esthétique et sont l'opposé du bruit non professionnel, a expliqué Sarah Wiener son rôle dans le jury. En outre, ils peuvent rassembler les gens.

