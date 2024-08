- La présence militaire américaine au Moyen-Orient continue d' augmenter.

Le Pentagone annonce que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné le déploiement du sous-marin nucléaire "USS Georgia" et que le porte-avions "USS Abraham Lincoln" et ses navires d'escorte accélèrent leur transit vers la région, dans l'attente d'une riposte iranienne attendue contre Israël.

Le porte-avions, équipé de modernes avions de chasse F-35, rejointra le groupe de porte-avions déjà présent "USS Theodore Roosevelt", a déclaré le Pentagone. Dans une conversation avec son homologue israélien, le ministre de la Défense Joav Galant, Austin a réaffirmé l'engagement des États-Unis à "prendre toutes les mesures possibles pour défendre Israël" face à "la tension croissante dans la région", a ajouté le Pentagone.

Les porte-avions nucléaires de l'armée américaine, chacun mesurant plus de 300 mètres de long, sont armés de dozens of combat aircraft, accompagnés de destroyers capables de défense anti-missile, et d'autres navires de guerre. Selon un site web de l'armée américaine, le sous-marin "USS Georgia" d'environ 110 mètres de long peut être armé de jusqu'à 154 missiles de croisière Tomahawk.

Le ministre de la Défense israélien menace l'Iran

Entre-temps, Galant a mis en garde l'Iran et le Hezbollah libanais contre une riposte musclée. "Celui qui nous attaque d'une manière que nous n'avons jamais vue sera probablement frappé d'une manière que nous n'avons jamais vue", a déclaré Galant.

"J'espère qu'ils y réfléchiront à deux fois et ne nous pousseront pas à un point où nous devrons infliger des dommages importants et augmenter la probabilité d'un conflit plus large", a ajouté le ministre de la Défense israélien. "Nous ne le voulons pas, mais nous devons être prêts."

Après l'assassinat d'un commandant militaire du Hezbollah au Liban et d'un chef de l'organisation affiliée Hamas à Téhéran, l'Iran et le Hezbollah ont annoncé une riposte massive. Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué dans une explosion dans une maison d'hôtes du gouvernement iranien fin juillet. L'Iran a accusé Israël, qui n'a pas commenté l'affaire. Israël a revendiqué la responsabilité de l'assassinat ciblé du commandant militaire du Hezbollah.

L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont exprimé leur profonde préoccupation face à la tension croissante dans la région. Dans un communiqué, les chefs d'État et de gouvernement Olaf Scholz, Keir Starmer et Emmanuel Macron ont notamment appelé l'Iran et ses affiliés à s'abstenir d'attaques qui pourraient encore aggraver la tension et mettre en danger la possibilité d'un cessez-le-feu et la libération des otages. "Aucun pays et aucune nation n'a rien à gagner d'une escalade supplémentaire au Moyen-Orient."

Des attaques de roquettes renouvelées depuis le Liban

Alors que l'Iran et ses affiliés n'ont toujours pas mis en œuvre leur grande riposte contre Israël, les attaques se poursuivent entre l'armée israélienne et le Hezbollah. L'armée israélienne a rapporté qu'environ 30 projectiles ont été tirés depuis le Liban vers la ville de Kabri près de la ville côtière de Nahariya lundi soir. Il n'y a eu aucun blessé. Certains des projectiles ont atterri dans des zones ouvertes. Selon les médias locaux, le Hezbollah a déclaré que l'attaque avec des roquettes Katyusha ciblait un poste militaire.

Jeudi, il y aura la première ronde de négociations depuis longtemps pour atteindre un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza qui dure depuis dix mois et la libération des otages encore détenus par le Hamas.

Les délégués israéliens et les représentants du Hamas sont invités aux pourparlers indirects, qui auront lieu au Caire ou à Doha. Il est encore incertain si une équipe du Hamas participera. Dans un communiqué, le groupe a précédemment appelé les médiateurs à travailler sur un plan pour mettre en œuvre la proposition existante pour un accord sur un cessez-le-feu, "au lieu de participer à d'autres rondes de négociations" ou de soumettre de nouveaux projets de loi.

Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar médient les pourparlers indirects, qui traînent depuis des mois. Depuis mai, ils tournent autour d'un plan en plusieurs étapes du président américain Joe Biden, qui vise finalement à un cessez-le-feu permanent. En outre, les otages détenus par le Hamas doivent être échangés contre des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a déclaré lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un porte-parole du gouvernement à Berlin, que le moment est venu de finaliser l'accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu pour atteindre un désamorçage régional.

La mère reçoit un signe de vie de sa fille

Le Hamas est censé détenir encore 115 otages dans la bande de Gaza, dont beaucoup seraient morts. Le journal israélien "Haaretz" a rapporté que la famille d'une jeune soldat avait reçu un signe de vie de leur fille. "Elle et ses amis, tous les quatre, sont vivants", a déclaré la mère de la femme enlevée. Cependant, la famille ne sait pas dans quel état se trouve la soldate et où elle est détenue.

Il y a des enregistrements de l'enlèvement du Hamas de la femme et d'autres soldats, montrant qu'ils sont effrayés, blessés et en partie couverts de sang.

Plus de morts dans les attaques sur la bande de Gaza

Après l'attaque aérienne sur un bâtiment scolaire utilisé comme abri de réfugiés, qui a suscité une indignation internationale et des critiques, l'armée israélienne continue ses attaques contre des cibles dans la bande de Gaza, selon ses propres déclarations. Cinq personnes ont été tuées dans toute la bande côtière, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. L'armée israélienne a déclaré avoir tué des terroristes dans la ville de Rafah dans le sud de la région. Seule

Le 16 mai, un raid aérien israélien sur un bâtiment scolaire a fait des dizaines de morts, selon les rapports palestiniens. L'armée israélienne a remis en question ces chiffres et a parlé d'un centre de commandement du Hamas. Le ministère allemand des Affaires étrangères a mis en garde Israël : "Les rapports en provenance de Gaza sont épouvantables. Qu'il y ait des civils qui cherchent refuge et qui soient tués est inacceptable. Les attaques répétées de l'armée israélienne contre des écoles doivent cesser et être rapidement clarifiées", a écrit dimanche le département de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Les Verts) sur la plateforme X.

La situation des femmes, des hommes et de nombreux enfants qui cherchent refuge et qui fuient les combats à Gaza depuis des mois est inimaginable. Ils ne devraient pas être davantage pris dans la ligne de feu, et le Hamas ne devrait pas les utiliser comme boucliers humains.

Dans une attaque dans le territoire palestinien occupé de Cisjordanie, un Israélien a été tué, selon les rapports israéliens. L'aile militaire du Hamas a revendiqué la responsabilité de l'attaque.

