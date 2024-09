- La présence des participants aux événements de la Fashion Week

Gwyneth Paltrow, âgée de 51 ans, sait comment faire une entrée remarquée. Arrivée à un événement de joaillerie Boucheron lors de la Fashion Week de New York le 10 septembre, l'actrice portait une robe noire élégante avec des détails de ceinture et un décolleté en V profond qui frôlait presque son nombril.

La gagnante du Oscar a accessoirisé sa tenue avec un collier étincelant et deux bagues extravagantes portées à ses index. Elle a complété le tout avec des talons à brides noires et du vernis à ongles rouge vif. Ses cheveux étaient simplement coiffés, cascadant sur une épaule.

Ayant été relativement inactive dans des rôles cinématographiques depuis quelque temps, Paltrow s'est consacrée à ses entreprises. Cependant, elle se prépare à faire son retour sur grand écran, partageant la vedette avec Timothée Chalamet, 28 ans, dans le biopic "Marty Supreme", réalisé par Josh Safdie, 40 ans. Plusieurs sources de divertissement aux États-Unis, dont "Variety" et "Deadline", ont rapporté ce comeback au cinéma.

Événement Boucheron étoilé

Outre Gwyneth Paltrow, de nombreuses autres personnalités ont honoré l'événement Boucheron organisé au Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. L'acteur Cole Sprouse, 32 ans, est apparu avec sa petite amie Ari Fournier, qui avait également opté pour une robe noire chic avec un décolleté sophistiqué. Pendant ce temps, l'acteur de "Lincoln", Colman Domingo, 54 ans, a démontré que les hommes peuvent également faire leur marque avec une chemise en soie noire qui mettait en valeur son torse.

L'apparence stylée de Gwyneth Paltrow lors de la Fashion Week de New York a attiré l'attention, alors qu'elle affichait son sens de la mode lors de la Fashion Week de New York, qui servait de scène parfaite pour montrer ses tenues à la mode.

L'événement Boucheron étoilé a également vu d'autres célébrités rejoindre Paltrow, telles que Cole Sprouse et Colman Domingo, qui ont également attiré l'attention avec leurs tenues à la mode, mettant ainsi en valeur l'importance de la Fashion Week de New York en tant que plateforme pour présenter des styles et des designs tendance.

Lire aussi: