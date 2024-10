La présence de fluorure dans l'eau aide à prévenir certaines caries, mais les craintes de risques potentiels pour la santé suscitent des débats sur les avantages et les inconvénients.

Un récent rapport de la Collaboration Cochrane, un groupe qui examine la recherche scientifique sans parti pris, suggère un léger avantage à l'ajout de fluorure à l'eau du robinet, ce qui entraîne moins de caries chez les enfants dentaires. Les recherches antérieures avant 1975 indiquaient des bénéfices plus importants, les enfants des zones fluorées ayant environ une dent en moins touchée par la carie que ceux des zones non fluorées.

Cependant, les auteurs de ce nouveau rapport estiment que ces résultats ne sont pas applicables aux populations modernes en raison d'un accès plus large à diverses sources de fluorure et de taux de maladies dentaires plus faibles au départ. L'utilisation généralisée de dentifrice au fluor depuis les années 1970 a probablement joué un rôle dans ce changement.

Des études plus récentes ont établi un lien entre le fluorure dans l'eau et une diminution de la carie d'environ un quart de dent, selon le rapport publié cette semaine.

Le rapport conclut que l'ajout de fluorure à l'eau pourrait légèrement augmenter le nombre d'enfants n'ayant pas de caries dans leurs dents temporaires ou permanentes, mais il reconnaît également la possibilité qu'il n'y ait pas de différence dans les taux de carie.

Des préoccupations récentes concernant l'impact du fluorure sur le développement cognitif des jeunes enfants ont conduit un juge fédéral à ordonner à l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) d'assouplir les réglementations sur le fluorure dans l'eau potable.

Comprendre le fluorure

Le fluorure est un minéral naturellement présent dans certains aliments et sources d'eau. Il renforce l'émail des dents en les protégeant des acides produits par les bactéries, la plaque et les sucres dans la bouche. La pratique d'ajout de fluorure aux systèmes d'eau publics a commencé aux États-Unis en 1945.

Plus de 209 millions d'Américains reçoivent de l'eau de systèmes fluorés, selon les données du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC). Le CDC plaide en faveur de la sécurité et des bienfaits de la fluoruration de l'eau publique, qu'il cite comme la méthode la plus rentable pour fournir du fluorure à l'ensemble de la population.

Cependant, des recherches récentes peuvent modifier les risques et les bienfaits perçus de cette intervention de santé publique de longue date.

Le nouveau rapport Cochrane, qui met en question l'ampleur des avantages de l'ajout de fluorure à l'eau, suit d'autres rapports qui renforcent les préoccupations concernant les risques.

Équilibrer les bienfaits et les risques

Une étude publiée dans JAMA Network Open en mai a établi un lien entre l'exposition à l'eau fluorée pendant la grossesse et des problèmes neurocomportementaux accrus chez les enfants. Une revue par le programme de toxicologie des National Institutes of Health publiée en août a conclu que des niveaux plus élevés de fluorure sont associés à un QI plus faible chez les enfants.

Bien que l'absence de preuves définitives que les niveaux normaux de fluorure dans l'eau entraînent un QI plus faible chez les enfants, le juge fédéral Edward Chen a jugé dans une affaire contre l'EPA que cela mérite une investigation plus approfondie.

L'EPA établit des limites et des recommandations pour les niveaux de fluorure dans le cadre de l'Acte sur l'eau potable sécuritaire. L'agence est actuellement en train de réviser la décision de Chen et de considérer ses prochaines étapes en coordination avec le département de la Justice.

Les conclusions du nouveau rapport Cochrane n'offrent pas de mandat clair pour ajouter du fluorure à l'eau potable, estiment les experts.

Selon le Dr Howard Hu, professeur de médecine préventive à l'école de médecine Keck de l'Université de Californie du Sud et directeur fondateur du NIH/NIEHS Center for Children's Environmental Health, il est de plus en plus difficile de déterminer s'il y a des bénéfices significatifs à maintenir les programmes de fluoruration de l'eau à l'heure actuelle, en particulier en tenant compte des alternatives facilement disponibles pour prévenir la carie dentaire et des risques associés à l'exposition au fluorure. Les risques comprennent la fluorose dentaire, une condition qui cause des décolorations mineures sur les dents, et des preuves accumulées de toxicité neurodéveloppementale liée à l'exposition prénatale au fluorure, a déclaré Hu. Il a co-écrit une étude sur l'exposition prénatale au fluorure.

Des organisations de santé majeures, telles que l'Académie américaine de pédiatrie et l'Association dentaire américaine, continuent de soutenir l'utilisation du fluorure comme moyen sûr et efficace de maintenir la santé bucco-dentaire.

L'Académie américaine de pédiatrie a abordé les limites de la revue des National Institutes of Health et a mis en avant les conséquences à long terme de la carie dentaire et des cavités, une maladie chronique commune et préventive.

"While more research to better understand the association and potential mechanisms would be beneficial, there is nothing about the research that makes me concerned (about) the low levels of fluoride through toothpaste and drinking fluoridated water," a déclaré le Dr Charlotte W. Lewis, professeur de pédiatrie à l'école de médecine de l'Université de Washington et médecin attitré à l'hôpital pour enfants de Seattle, dans un communiqué.

Le nouveau rapport Cochrane soulève des questions sur les bénéfices importants de l'ajout de fluorure à l'eau en raison d'un accès plus large à diverses sources de fluorure et de taux de maladies dentaires plus faibles, ce qui pourrait remettre en question l'intervention de santé publique de longue date. Cependant, des organisations comme l'Académie américaine de pédiatrie et l'Association dentaire américaine continuent de soutenir le fluorure comme moyen sûr et efficace pour maintenir la santé bucco-dentaire, en reconnaissant les conséquences à long terme de la carie dentaire.

