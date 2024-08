- La présence de Cristiano Ronaldo sur YouTube: aussi authentique que sa statue de cire

Le premier vidéo sur le nouveau canal YouTube de Cristiano Ronaldo dure une minute et commence par une annonce. "C'est ce que tout le monde a vu", dit-elle, et vous pourriez vous demander pourquoi continuer à regarder si c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà ? Mais comme le clip est si court, vous continuez à regarder et voyez Ronaldo saluer les fans depuis un mur vidéo à Times Square.

Un compte à rebours, avec Ronaldo à l'écran en train de compter avec les fans qui attendent, puis son célèbre cri de "Siuuu", et une statue de cire de Ronaldo est dévoilée. Jusqu'ici, tout semble ordinaire, mais la vidéo dit alors : "Et voici quelque chose que personne n'a vu." Pendant un moment, vous vous demandez si cela valait la peine de ne pas passer à autre chose, mais puis vous voyez Ronaldo debout à côté de son double dans un studio photo, en train de singer la pose de célébration et de tapoter sa version en cire sur la joue. C'est tout, il ne se passe plus rien dans la vidéo, ce qui résume assez bien la première semaine sur le canal actuellement en pleine croissance.

Aussi fabriqué que le décor, tout sur le canal semble

Cristiano Ronaldo, maintenant 39 ans, sous contrat avec le club saoudien d'Al Nassar FC, n'est plus depuis longtemps l'un des meilleurs joueurs. Mais il est toujours la plus grande marque du football. Il a 636 millions d'abonnés sur Instagram, plus que n'importe qui d'autre. Ronaldo se vend comme CR7, sa célébration de but peut être imitée par n'importe quel enfant, mais il marque rarement des buts de grande importance sportive ces jours-ci. Combien son statut de superstar et son talent sportif ont divergé a également été illustré par l'Euro où Ronaldo était principalement sous les projecteurs lorsque les fans ont envahi le terrain pour prendre des selfies avec lui.

Ronaldo lutte contre son propre processus de vieillissement avec une persévérance impressionnante depuis des années. Il semble être quelqu'un qui veut rester important à tout prix. Mais Ronaldo sait probablement aussi qu'il peut difficilement encore augmenter sa renommée avec le sport à l'âge de 39 ans. Et c'est là que YouTube entre en jeu.

"Mon canal me donnera une plateforme encore plus grande pour donner des aperçus de ma vie, de ma famille et de mes opinions sur de nombreux sujets différents", dit Ronaldo. Il promet de la proximité, les vidéos sont censées être spontanées et non scénarisées. Et en théorie, cela semble intéressant : l'un des plus grands footballeurs de tous les temps se livre, montre peut-être sa vie quotidienne, regarde en arrière sur sa carrière, explique comment il est devenu la figure qu'il est aujourd'hui.

C'est juste que Ronaldo sur son nouveau canal semble aussi authentique que la statue de cire qu'il dévoile dans la première bande-annonce.

Dans de nombreuses vidéos, Ronaldo est assis sur un canapé en cuir, avec des maillots et des photos encadrées en or de ses scènes de jeu derrière lui, et le logo du nouveau projet clignote sur une télévision. Pas un vrai salon, un studio de production, Ronaldo lui-même appelle même cela le "décor". Et tout aussi fabriqué que le décor, presque tout sur le canal semble. Tout semble mis en scène, chaque match et chaque séance de questions-réponses semble planifié.

"Si vous parlez de Cristiano Ronaldo, vous serez en une", dit Cristiano Ronaldo

Les 15 clips de la première semaine, dans lesquels plus de 50 millions d'utilisateurs se sont abonnés au canal, durent rarement plus d'une minute. Ils promettent beaucoup et livrent peu. Par exemple, il y a une vidéo intitulée "Voici comment je surmonte les adversités". On pourrait penser que maintenant, nous allons découvrir comment le superstar portugais fonctionne.

Puis, un extrait d'une ancienne conférence de presse suit, où Ronaldo dit avoir connu une phase plus faible dans sa carrière, pour laquelle il est reconnaissant, car "au sommet de la montagne, on ne peut pas voir ce qui se trouve en dessous". still more mysterious is that the sentence is accompanied by a scene from the Euros, where Ronaldo is gently bumped by a French defender, falls, and clutches his head in pain. After 45 seconds, the video ends, and one wonders: Is this foul the great adversity in the life of Cristiano Ronaldo?

Si c'est vrai que le premier signe de perte de réalité est quand les gens parlent d'eux à la troisième personne, le canal YouTube de Ronaldo est une source d'inquiétude. Une vidéo est intitulée : "Voici comment je gère la pression d'être Cristiano", "Voici comment je gère la pression d'être Cristiano". "Si vous parlez de Cristiano Ronaldo, vous ferez la une", dit Cristiano Ronaldo dans une autre vidéo.

Il est également question de l'Arabie saoudite

Il n'est pas surprenant que le canal de Cristiano Ronaldo soit principalement consacré à Cristiano Ronaldo.Occasionnellement, des membres de sa famille apparaissent également dans les vidéos. Il joue au padel tennis et au tir au but avec son fils Cristiano Ronaldo Junior et ne laisse pas le 13 ans gagner, peut-être le moment qui semble le moins mis en scène pendant ces sept jours.

**La petite amie de Ronaldo, Georgina Rodriguez, fait également une apparition. Dans une vidéo dont le titre promet de révéler "TOUT" sur eux deux, il s'avère que Ronaldo n'a pas de chanson préférée, tandis que Rodriguez pensait que la chanson préférée de son partenaire changeait tous les étés. Dans un autre clip, elle critique les anciens

Cristiano Ronaldo et sa partenaire déambulent sur une plage immaculée, l'océan étincelant de blues vifs. On peut voir des séquences de récifs coralliens sous-marins, d'oasis désertiques et de lieux de vacances de luxe. Ronaldo avoue qu'il est quasi impossible de rester incognito quelque part dans le monde, mais sur la mer Rouge en Arabie Saoudite, il trouve la tranquillité. Il peut y relaxer avec sa famille, loin des projecteurs. Il savoure cette intimité et c'est pourquoi il encourage le monde à explorer cette région. Ronaldo offre un sourire en coin, peut-être en reconnaissant l'illogisme inhérent à ses propos.

La vidéo sur sa chaîne YouTube ne porte pas de mention publicitaire, ce qui laisse penser à une véritable recommandation.

La politique 'porte ouverte' promise sur la chaîne YouTube de Ronaldo semble pour l'instant être exactly cela - une promesse. Comme d'autres influenceurs, il vend l'illusion d'intimité. Cependant, sa capacité à convaincre de son authenticité laisse à désirer. Mais bon, Ronaldo est relativement nouveau sur la scène YouTube, alors que sa carrière de footballlegendaire commence à toucher à sa fin.

