- La préparation d'un mariage comporte des difficultés semblables à celles de la production d'un film.

Zoe Kravitz, 35 ans, et Channing Tatum, 44 ans, envisagent de se passer la bague au doigt, mais il semble que ce soit un processus complexe pour le duo. Comme l'a récemment laissé entendre Kravitz, l'actrice américaine et fille de Lenny Kravitz, 60 ans, organiser le mariage n'est pas une partie de plaisir.

"Mais dans quoi me suis-je embarquée ?"

Interrogée par le magazine People pour savoir si jouer dans un film ou organiser un mariage était plus difficile, Kravitz a ri : "Pour la plupart des gens, c'est probablement un film, mais j'aborde tout avec la même folie et la même intensité. Alors je dirais que c'est un match nul." Il semble qu'elle fasse référence à une obsession intense qu'elle a.

Tatum joue dans "Clignez des yeux", le premier long métrage de Kravitz, et après la première journée de tournage, Kravitz a confessé : "Mais dans quoi me suis-je embarquée ?" Ce n'était pas tout smooth sailing ; il y avait des bons jours et des mauvais. Son partenaire s'est avéré être un soutien crucial pendant les moments difficiles pendant la production.

La difficile tournage du film pour Channing Tatum

Organiser le mariage doit être tout aussi difficile pour Kravitz, car Tatum l'a confirmé dans son interview avec le magazine. "Faire ce film était si difficile. Ça pourrait même être l'un des projets les plus difficiles que j'ai jamais faits... pour diverses raisons", a déclaré l'acteur célèbre qui était auparavant marié à sa collègue Jenna Dewan, 43 ans, avant sa relation avec Kravitz. Kravitz partage également un passé marital avec l'acteur Karl Glusman, 36 ans.

Cependant, travailler sur "Clignez des yeux" a également renforcé leur relation, selon Tatum : "Si vous pouvez regarder à travers la pièce ou le plateau et savoir que la meilleure personne travaille dur pour résoudre les problèmes - et que vous vous appuyez sur eux tout autant que vous essayez de résoudre les problèmes vous-même - c'est incroyable."

Kravitz et Tatum sont ensemble depuis 2021. Selon les médias américains, ils se sont fiancés à la fin de 2023. Récemment, le couple a fait sa première apparition ensemble sur le tapis rouge à la première de "Clignez des yeux".

