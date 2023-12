La première tempête nordique de la saison s'apprête à frapper le nord-est et la Nouvelle-Angleterre

Le 1er mars, nous sommes déjà au printemps météorologique, ce qui signifie que nous n'avons pas vu une seule tempête nordique pendant les mois d'hiver et qu'il n'y a pratiquement pas eu de neige dans certaines grandes villes de la côte Est. Mais une grande tempête de printemps se prépare et aura des effets considérables sur le nord-est et la Nouvelle-Angleterre cette semaine.

"Au cours de la nuit de lundi à mardi, une dépression côtière se renforcera rapidement pour devenir un grand ouragan qui aura des répercussions importantes sur le nord-est à partir de la fin de la nuit de lundi à mercredi", a déclaré le Weather Prediction Center.

Une tempête nordique est une tempête côtière accompagnée de vents du nord-est. Les tempêtes nordiques sont connues pour leurs effets considérables, tels que les fortes pluies, la neige, les vents violents, les pannes d'électricité et les inondations côtières.

"Ce qui me préoccupe le plus dans cette tempête, c'est qu'il y aura de la neige lourde et mouillée qui se combinera à des vents violents, provoquant essentiellement des pannes d'électricité", a déclaré David Novak, directeur du Weather Prediction Center, au météorologue de CNN Derek Van Dam. "Le poids de la neige sera extrême. C'est ce qu'on appelle la "charge de neige", qui est liée au type de neige lourde et humide que nous attendons.

Les régions autour de la ville de New York commenceront à ressentir les effets de la tempête plus tard dans la journée. De fortes pluies et des conditions venteuses constitueront le premier acte, avant que la tempête n'atteigne son apogée ce soir et jusqu'à mardi soir. Plus près de Boston, la tempête atteindra son apogée mardi et mercredi.

"La nature lourde et humide de la neige, combinée à des rafales de vent maximales de 50 mph, entraînera des pannes d'électricité éparses à généralisées et des dommages aux arbres", explique le centre de prévision. "Des impacts similaires pourraient être ressentis le long du corridor I-95, de New York à Boston.

Le long de Cape Cod et des îles, les rafales de vent pourraient atteindre 60 mph. Plus à l'intérieur des terres, les vents atteindront 50-55 mph, ce qui augmentera la menace de chutes de branches d'arbres et de coupures de courant.

Plus de 20 millions de personnes sont placées en alerte hivernale avant la tempête, notamment dans des villes comme Boston et Worchester dans le Massachusetts, Albany et Syracuse dans l'État de New York et Portland dans le Maine.

La neige lourde et humide pourrait tomber à raison de 2 à 3 pouces par heure, ce qui donnerait jusqu'à un pied de neige sur les hauteurs du nord-est. La région comprend les Catskills et le sud des Adirondacks dans l'État de New York, les Berkshires et les Worcester Hills dans le Massachusetts, les Monadnocks et les White Mountains dans le New Hampshire, et le sud des Green Mountains dans le Vermont. Des chutes de neige localisées de 24 à 30 pouces sont possibles.

"Nous essayons de dire aux gens de ne pas se focaliser sur la quantité de neige qu'ils ont. Certaines régions vont recevoir beaucoup de neige et d'autres n'en recevront que quelques centimètres", a déclaré Glen Field, météorologue chargé de la coordination des alertes au bureau des services météorologiques de Boston. "Toute neige lourde et humide de plus de 10 cm sera suffisante pour faire tomber les arbres et les lignes électriques et provoquer des coupures de courant", a-t-il ajouté.

Selon M. Novak, il y aura une grande différence entre les totaux de neige les plus bas et les plus élevés. Certaines zones autour de Boston pourraient recevoir jusqu'à 10 cm de neige, alors que d'autres, comme le centre-ville, pourraient ne recevoir que peu ou pas de neige.

Outre la pluie, la neige, les rafales de vent et les éventuelles pannes d'électricité, les inondations côtières et l'érosion des plages constitueront une autre préoccupation majeure le long de la côte. Dans les zones côtières de New York et du Connecticut, les habitants peuvent s'attendre à ce que le niveau de l'eau dépasse d'un pied à un pied et demi le niveau normal. Cela pourrait entraîner des inondations dans les communautés côtières. En outre, des vagues de quatre pieds déferleront sur le littoral, entraînant l'érosion des plages.

Pour en savoir plus sur la tempête nordique, cliquez ici.

La tempête arrive tard dans la saison, mais ce n'est pas inhabituel. Les tempêtes nordiques peuvent frapper le nord-est jusqu'au mois d'avril. En 1997, une tempête nordique survenue le jour du poisson d'avril a enseveli la Nouvelle-Angleterre. Il est toutefois étrange que le premier phénomène de la saison frappe si tard. Selon M. Field, les habitants de la Nouvelle-Angleterre savaient qu'ils ne devaient pas s'attendre à ce que la saison se termine sans tempête nordique.

"Je pense que tout le monde s'attendait encore à ce qu'il y en ait un", a déclaré M. Field.

Mercredi en fin de journée, la tempête nordique s'éloignera, laissant place à des conditions froides et venteuses.

Les États se préparent

En prévision de la tempête, la gouverneure du Maine, Janet Mills, a ordonné la fermeture des bureaux de l'État mardi.

"J'encourage les habitants du Maine à ne pas prendre la route s'ils le peuvent, à prévoir du temps supplémentaire s'ils voyagent et à laisser beaucoup d'espace aux équipes routières et aux premiers intervenants qui travaillent dur pour assurer notre sécurité", a déclaré Mme Mills.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré l'état d'urgence pour cinq comtés - Morris, Sussex, Warren, Passaic et Bergen - dans le nord de l'État.

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a ordonné une activation partielle du centre d'opérations d'urgence de l'État, à partir de mardi.

Sara Smart, de CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com