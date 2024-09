- La première semaine de l'automne montre une évolution vers la variabilité, restant généralement chaude.

Malgré un début d'automne, les températures restent douces – mais certaines tempêtes intenses se profilent à l'horizon. "La semaine à venir offrira des périodes prolongées de températures douces à caniculaires, mais aussi de plus en plus imprévisibles", a déclaré le météorologue Florian Bilgeri du Service météorologique allemand (DWD) à Offenbach. Un système de basse pression provenant de l'ouest annonce des chances de pluie et d'orages. Selon le météorologue, "le lundi commence avec des averses et des orages dans le sud et l'ouest, qui se déplaceront ensuite vers l'est et le nord mardi".

Des orages et des pluies torrentielles sont attendus, en particulier lundi après-midi dans le sud et l'ouest, accompagnés de fréquentes averses et d'orages puissants. Cependant, on peut s'attendre à beaucoup de soleil et de sécheresse dans le nord-est. Les températures maximales seront comprises entre 25 et 32°C, avec les températures les plus élevées dans l'ouest et le sud-ouest. Les températures baisseront légèrement au bord de la mer, environ 22°C.

Le mardi, les averses et les orages se déplaceront vers l'est de toute l'Allemagne, augmentant le risque de tempêtes extrêmes en raison des fortes précipitations. Du Mecklembourg-Poméranie occidentale à la Bavière sud-est, le ciel restera dégagé et sec. Les températures resteront élevées, comprises entre 25 et 30°C, et jusqu'à 33°C à l'est.

En prévision du mercredi, un temps de fin d'été chaud sera dominant, mais les averses et les orages pourraient s'intensifier, apportant de la pluie forte, des vents forts et de la grêle. "Au milieu de la semaine, les températures baisseront considérablement, en particulier dans la moitié ouest", a rapporté Bilgeri. On peut s'attendre à des températures oscillant entre 24°C dans les régions de l'Ems et du Rhin et jusqu'à 34°C autour de la Spree. "Cependant, nous devons nous attendre à un temps de fin d'été principalement chaud pendant la deuxième moitié de la semaine", a conclu le météorologue.

La prévision du météorologue d'intenses tempêtes correspond à l'imminence des orages et des pluies torrentielles, en particulier lundi après-midi dans le sud et l'ouest. Alors que les températures continuent de rester douces, les changements de patterns météorologiques rendent

