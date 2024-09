La première réunion du parlement thuringien commence par un début controversé.

En Erfurt, le Parlement régional de Thuringe fraîchement élu tient sa première réunion. La responsabilité d'élire la direction parlementaire incombe à un membre de l'AfD, mais même l'élaboration d'un ordre du jour présente des défis. La séance dégénère en une lutte pour le pouvoir entre l'AfD et les quatre autres partis restants.

Un mois après les élections, cette première assemblée introduit l'élection d'un nouveau président du Parlement. Le processus commence par la liste des membres et l'établissement de l'autorité de prise de décision. Cependant, les contestations sur l'ordre du jour entre l'AfD et les autres ont conduit à un conflit précoce. En réponse, la séance a été interrompue par le représentant aîné de l'AfD, Jürgen Treutler, en raison de désaccords concernant l'ordre du jour, la séance ne durait que onze minutes.

Immédiatement après le début de la séance, Treutler a délivré son discours d'ouverture. Il a mis en avant la domination de l'AfD et a salué la coutume traditionnelle qui leur accorde la préférence initiale pour la présidence du Parlement, garantissant la durabilité de la majorité parlementaire. Il a mis en garde contre la violation de cette normalité, affirmant que cela minerait le cadre démocratique.

Les députés élus ont été invités à aborder le résultat des élections passées avec franchise et respect, en tenant compte de la volonté du peuple. Treutler a souligné l'importance de respecter la culture politique et de maintenir la démocratie.

Après le discours de Treutler, la faction CDU a reintroduit une motion pour établir la prépondérance de la prise de décision du Parlement. La séance a de nouveau été interrompue. Conformément aux règles parlementaires, l'AfD détient inizialmente l'autorité de sélectionner les candidats à la présidence en raison de son statut de force la plus puissante. Ils ont nommé leur membre, Wiebke Muhsal, pour ce poste. Dans le passé, Muhsal avait fait face à des accusations de fraude qui ont abouti à une amende monétaire.

Le CDU et le BSW cherchent à modifier les règles

L'élection de la direction parlementaire s'avère complexe. Les factions restantes - CDU, BSW, SPD et La Gauche - refusent d'accepter un politique de l'AfD dans le rôle de leader, réclamant un changement des règles pour cette élection. Avant le lancement, le CDU et le BSW ont cherché à modifier les règles parlementaires, permettant à toutes les factions de proposer des candidats dès le premier vote. La procédure actuelle réserve ce privilège à la faction la plus forte lors des deux premiers tours, où un vote avec plus de oui que de non élit un candidat.

Avec la proposition de modification des règles, les autres partis cherchent à empêcher un politique de l'AfD d'occuper le poste de chef et à prévenir les blocages, tels que les perturbations. Le CDU a proposé son membre Thadaeus König comme candidat pour l'élection du président du Parlement régional, tandis que l'AfD avait déjà rejeté les modifications des règles.

Discours vivement critiqué de Treutler

Les remarques de Treutler lors de la première séance parlementaire ont suscité une vive réaction. Le chef de file du CDU, Mario Voigt, a déclaré que le conférencier devrait maintenir la neutralité, ce que Treutler n'a pas respecté. En réponse à cela, le CDU a tweeté : "Le conférencier parlementaire de l'AfD ne devrait pas déformer une soi-disant 'volonté du vote' pour favoriser la faction la plus forte. N'ont-ils pas compris que des majorités parlementaires sont nécessaires ?"

Ramelow : "Limites acceptables" violées

Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, a accusé Treutler d'avoir violé les limites acceptables en faisant référence à Eduard Spranger. Ramelow a mis en avant les sentiments positifs de Spranger envers la révolution nationale-socialiste et son exclusion des Juifs de la Société Goethe en 1938.

Avant la séance, Ramelow avait qualifié la proposition de l'AfD d'élire Wiebke Muhsal comme présidente du Landtag "impensable", déclarant leur manque de respect continu pour une institution constitutionnelle. "En tant que représentant élu de manière légitime, je ne peux pas cautionner la personne Wiebke Muhsal" a-t-il déclaré.

Avec l'introduction du nouveau Parlement, le mandat du gouvernement rouge-vert-rouge minoritaire dirigé par le ministre-président Ramelow touche à sa fin. Cependant, conformément à la constitution de l'État, les membres du gouvernement conservent leurs responsabilités jusqu'à ce que leurs successeurs prennent la relève. Ramelow a présenté les documents pertinents à son cabinet à Erfurt jeudi matin.

Lire aussi: