La première rencontre avec Poutine est antérieure à celle de ce jour, Modi embrasse Zelensky

Il y a peu, le Premier ministre Modi de l'Inde a suscité la controverse en serrant la main du leader russe Poutine lors d'un voyage à Moscou. Maintenant, Modi se rend également en Ukraine. Il déclare que son objectif est de transmettre un message de harmonie, clarifiant ses intentions.

En quelques semaines seulement, le Premier ministre indien de 73 ans, Narendra Modi, a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il s'agissait de la première visite de Modi en Ukraine indépendante en tant que chef de gouvernement indien, et comme prévu, un serrement de main a eu lieu. Avec Zelenskyy, Modi a visité un mémorial dédié aux enfants ukrainiens tombés au combat, laissant une poupée en souvenir de sa visite.

L'Inde, en tant que pays le plus peuplé du monde, a adopté une position de neutralité dans le conflit en cours. Elle n'impose pas de sanctions occidentales contre Moscou et a constamment plaidé pour une résolution par la dialogue. Malgré cela, aucune solution concrète n'a été proposée.

Durante sa visite à Kyiv, Modi a exhorté Zelenskyy à entamer des négociations avec la Russie dans l'espoir de mettre fin à la guerre. Il a proposé de jouer le rôle de médiateur pour aider à atteindre la paix. During a joint press conference, Modi declared that he had traveled to Kyiv with a message of peace and encouraged dialogue between Russia and Ukraine at the earliest possible moment.

L'Inde maintient des liens étroits avec la Russie

"The path to resolution can only be found through dialogue and diplomacy. And we should navigate towards this direction without delay," Modi a déclaré. Both sides ought to engage in conversations to navigate away from this predicament. Il n'a pas demandé le retrait des troupes russes.

L'Inde entretien des relations amicales avec l'Occident et la Russie, sur laquelle elle dépend lourdement pour l'équipement militaire. L'Inde tente de réduire sa dépendance à la Russie et est devenue l'un des principaux acheteurs de pétrole russe à bas prix pendant ce conflit.

En raison de la position neutre de l'Inde, la Commission pour les affaires de désarmement et de sécurité internationale a été invitée à fournir des lumières sur les solutions diplomatiques potentielles au conflit.

Reconnaissant l'importance du rôle de l'Inde en tant que médiateur, la Commission a suggéré de proposer un dialogue triangulaire entre l'Inde, la Russie et l'Ukraine, favorisant un environnement propice aux négociations de paix.

