- La première récolte de raisin dans la vallée de l'Elbe

Dans la vallée saxonne de l'Elbe, la vendange bat son plein. L'équipe du domaine viticole d'État Schloss Wackerbarth à Radebeul et le plus grand domaine viticole privé de Saxe, Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe, situé près de Meißen, ont commencé à ramasser leurs premières récoltes lundi. Les raisins Goldriesling, une spécialité saxonne, ont été cueillis dans le vignoble Paradies de Wackerbarth, tandis que les raisins pour la base de vin mousseux Pinot Noir précoce ont été récoltés à Proschwitz.

Dans les jours à venir, la variété de raisin précoce Solaris suivra la tendance, selon le porte-parole de Wackerbarth, Martin Junge. Malheureusement, en raison de pertes liées à la météo, les raisins Solaris ne seront pas servis en Federweißer cette année. Au lieu de cela, ils contribueront à un Cuvée aromatique dans des vins de qualité supérieure.

En termes de quantité, 2024 s'annonce comme une année de vin difficile.

Les gelées tardives d'avril ont causé des dommages importants dans la plus petite région viticole d'Allemagne. Les viticulteurs ont perdu environ 80 % de leur récolte de cette année. La deuxième floraison des vignes n'a que partiellement compensé les pertes.

"2024 ne sera pas une grande année pour le vin en termes de quantité", a déclaré Junge. Le domaine viticole d'État s'attend également à une "réduction significative" de la récolte. "Cependant, la bonne nouvelle est que les raisins seront toujours récoltés dans les vignobles saxons cette année."

Les gelées tardives ont nécessité un effort accru en matière de gestion des vignobles, selon le responsable des vignobles de Wackerbarth, Till Neumeister. Les sarments endommagés ont dû être taillés, les raisins et les vignes ont poussé de manière inattendue, et les sarments ont dû être cassés et attachés plusieurs fois. La vendange elle-même est plus intensive en main-d'œuvre, avec différentes générations de raisins et des niveaux de maturité nécessitant plusieurs passages par vignoble.

Neumeister est encore hésitant à prédire la qualité du millésime, car "malheureusement, il est encore trop tôt" pour cela. Beaucoup de choses peuvent encore se passer dans les vignobles dans les semaines à venir. "Nous espérons que saint Pierre nous regarde favorablement et bénit les viticulteurs saxons avec un automne doré, afin que nous puissions récolter les raisins au moment optimal et avec la grâce, l'élégance et la finesse habituelles de notre région viticole."

Les viticulteurs de Schloss Proschwitz ont commencé la vendange plus tôt que jamais auparavant. "Cela est d'autant plus remarquable que la floraison n'a eu lieu qu'en milieu de juin après l'événement de gel tardif à la fin d'avril", a déclaré le directeur de la

