Le Centre de détention et d'exécution de la justice (CDEJ) de Wuppertal-Vohwinkel est sur le point de devenir le premier établissement pénitentiaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à intégrer un scanner corporel complet pour le contrôle des visiteurs. C'est ce qu'a confirmé un responsable du ministère de la Justice. Actuellement, dans les prisons, les visiteurs sont tenus de passer par des portiques de détection de métaux ou de subir un contrôle au détecteur de métaux et une palpation manuelle. Les vestes et les sacs sont soumis à un scanner aux rayons X. Cependant, le scanner corporel complet, tel que proposé dans les documents d'appel d'offres, est capable de détecter non seulement les objets métalliques tels que les armes, mais aussi les objets prohibés tels que les stupéfiants ou l'argent.

Dans les aéroports, de tels scanners affichent souvent un carré sur l'écran si quelqu'un cache quelque chose dans ses poches ou sous ses vêtements. Les médias ont affectueusement surnommé ces appareils les "scanners à rayons X". Cependant, seule une silhouette humaine est représentée à l'écran.

Selon le ministère de la Justice, le scanner corporel complet au CDEJ Wuppertal-Vohwinkel servira de test. La prison, connue sous le nom de "Simonshofchen", est en cours de reconstruction et de rénovation depuis longtemps. Le scanner sera installé à l'entrée neuve.

Le scanner corporel complet, prévu pour être installé au CDEJ Wuppertal-Vohwinkel, vise à renforcer les mesures de sécurité dans la prison dans le cadre des peines pénales. S'il s'avère efficace, de telles technologies avancées pourraient potentiellement devenir courantes dans d'autres établissements pénitentiaires, sous réserve des contraintes budgétaires et de l'approbation législative.

