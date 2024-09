La première place mondiale est occupée par le groupe de danseur Raygun.

Aux Jeux Olympiques de Paris, l'artiste de 37 ans Rachael "Raygun" Gunn rencontre le mépris et les moqueries suite à sa prestation inhabituelle lors du lancement du Breaking. Cependant, elle triomphe plus tard, se hissant au sommet du classement de la Fédération mondiale de danse sportive (WDSF). Officiellement, elle peut désormais se considérer comme la meilleure breakdancer du monde.

Sa prestation aux Jeux Olympiques a suscité la controverse et les critiques en ligne, mais Gunn a finalement eu sa revanche. La Australienne qui mène le classement de la WDSF détient actuellement le titre provisoire de la meilleure breakdancer du monde.

Le classement est déterminé par les quatre meilleurs résultats des 12 derniers mois. Selon la fédération, les résultats des compétitions de qualification olympique et des Jeux eux-mêmes, où Gunn n'a pas impressionné le jury en raison des quotas limités de concurrents, n'ont pas été pris en compte dans le classement. De plus, "beaucoup d'athlètes n'ont qu'un seul résultat de compétition contribuant à leur classement" car il y avait peu d'événements classés entre décembre 2023 et les Jeux d'été.

Le saut du kangourou et le jury

Gunn a remporté le Championnat continental océanique lors de cette période, lui valant 1 000 points de classement. La B-Girl japonaise Riko a également recueilli 1 000 points, suite à sa victoire à la Gold World Series à Hong Kong en décembre 2023. Cependant, la WDSF considère la compétition de Raygun comme ayant plus de poids. Le règne de Gunn en tête du classement mondial est prévu pour être de courte durée. La World Series reprend à Shanghai en octobre. Ses points du Championnat continental expireront vers la fin du mois suivant.

Suite à sa prestation olympique, Gunn a rencontré de la haine. Dans une vidéo sur Instagram, elle a rapporté des réactions "très blessantes". "C'est sympa d'avoir apporté un peu de bonheur dans vos vies", a déclaré Gunn. "Je ne réalisais pas que cela servirait aussi d'ouverture à tant de colère." C'était décourageant.

Dans sa prestation, Gunn a roulé par terre et sautillé comme un kangourou. Le jury a pénalisé cela avec un score de zéro. La artistique de 37 ans a pris cela en stride. "Chaque mouvement que je fais est unique. La créativité compte beaucoup pour moi, alors j'essaie toujours d'exprimer mon art", a-t-elle déclaré. "Parfois, cela résonne avec le jury, parfois non. Je fais mon truc et c'est de l'art. C'est de ça qu'il s'agit."

