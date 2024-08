- La première partie de l'année a été marquée par une modeste réduction du déficit budgétaire du gouvernement.

Déficit budgétaire fédéral diminue légèrement

Selon les premiers calculs de l'Office fédéral de la statistique, le déficit budgétaire fédéral a diminué à 38,1 milliards d'euros au cours des six premiers mois de l'année, comme annoncé par l'office à Wiesbaden. Cela représente une baisse de 1,3 milliard d'euros par rapport à la même période de l'année dernière. L'expiration des plafonds de prix de l'énergie a joué un rôle significatif dans la limitation de l'augmentation des dépenses gouvernementales, entraînant un ratio de déficit de 1,8 % en termes de PIB pour la première moitié de l'année.

Déficit des dépenses fédérales diminue considérablement

Le gouvernement fédéral a représenté 70,4 % du déficit total des dépenses de l'État, soit 24,6 milliards d'euros, selon les rapports supplémentaires. Cependant, le déficit des dépenses fédérales a lui-même connu une baisse substantielle de 17,9 milliards d'euros. Inversement, les déficits des dépenses des États et des municipalités ont augmenté de manière significative à 7,2 et 6,4 milliards d'euros, respectivement. La sécurité sociale, quant à elle, a connu un excédent de déficit de 0,2 milliard d'euros, ce qui est considérablement inférieur à l'excédent de l'année précédente de 9,6 milliards d'euros.

Les recettes de l'État augmentent plus que les dépenses de l'État

Le déficit des dépenses de l'État au cours de la première moitié de l'année était le résultat de l'écart entre les recettes (973,5 milliards d'euros) et les dépenses (1 011,6 milliards d'euros). Les recettes ont augmenté de 4,7 % par rapport à la même période de l'année dernière - légèrement plus que l'augmentation des dépenses.

Les statisticiens ont attribué l'expiration des plafonds de prix de l'énergie au cours de la première moitié de l'année à une baisse significative des subventions d'environ 40 % par rapport à la même période de l'année dernière. despite the weak economy, the state's tax revenues also saw a rise of 3.6% in the first half of the year.

La diminution du déficit budgétaire fédéral est attribuée à l'expiration des plafonds de prix de l'énergie

La baisse substantielle du déficit des dépenses fédérales peut être attribuée à divers facteurs, notamment l'expiration des plafonds de prix de l'énergie.

