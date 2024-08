La première médaillée de l'histoire de l'équipe olympique des réfugiés Cindy Ngamba espère inspirer des millions de personnes

Née au Cameroun, Ngamba a connu de nombreux défis pendant son enfance. À l'âge de 11 ans, elle a déménagé au Royaume-Uni à la recherche d'un avenir meilleur. Après son arrivée, elle a eu du mal à obtenir la citoyenneté et a été envoyée dans un camp de détention en raison de problèmes de paperasse.

Vers l'âge de 15 ans, elle a découvert sa passion pour la boxe. "Chaque jour est un jour d'apprentissage en boxe. Vous avez vos hauts et vos bas, tout comme dans la vie en général", a déclaré Ngamba à CNN Sport's Amanda Davies.

La boxe l'aiderait non seulement mentalement, mais lui fournirait également une ancrage vital dans sa nouvelle réalité. "Chaque fois que je boxe, je pense aux moments où je me sentais impuissant. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter sur le ring et échanger des coups avec mon adversaire. Ce n'était jamais aussi difficile que lorsque j'étais confronté à mes problèmes de paperasse et que j'étais dans un camp de détention.

"La boxe m'a aidé et ma santé mentale. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, en apprendre davantage sur moi-même et voyager dans le monde entier", a ajouté Ngamba.

Elle a rapidement gravi les échelons et a commencé à gagner des titres nationaux. Aujourd'hui, âgée de 25 ans, elle s'entraîne et combat avec l'équipe de boxe de la Grande-Bretagne, mais malgré ses efforts répétés, elle n'a pas encore réussi à obtenir sa citoyenneté britannique. Ngamba a obtenu le statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, car l'activité homosexuelle est illégale au Cameroun.

L'équipe olympique des réfugiés

L'équipe olympique des réfugiés offre aux athlètes déplacés de force la possibilité de participer au plus haut niveau sportif. Composée de 37 athlètes cette année aux Jeux, l'équipe souhaite montrer au monde que les réfugiés sont un enrichissement pour la société.

"Nous devrions accueillir les réfugiés parce qu'ils sont des atouts pour nos communautés. Ils peuvent vraiment contribuer et être des modèles extraordinaires, tout comme l'équipe olympique des réfugiés", a déclaré Yusra Mardini, ancienne athlète olympique réfugiée, ambassadrice de bonne volonté de l'UNHCR et sujet du biopic Netflix "The Swimmers", à CNN.

"Ces athlètes ont peut-être tout perdu, et ils ont tout recommencé de zéro dans un nouveau pays. Ils ont dû se faire de nouveaux amis, apprendre la langue, se sentir chez eux à nouveau. Le sport peut être leur échappatoire, que ce soit pour aider leur santé mentale, leur trauma ou rebâtir leur estime de soi", a ajouté Mardini.

La crise mondiale des réfugiés

Le bronze de Ngamba marque un moment important pour l'équipe olympique des réfugiés et sert d'inspiration à des millions de personnes déplacées dans le monde.

"Cette médaille signifie que je suis juste humaine, comme n'importe quel autre humain ici. J'ai traversé tant d'obstacles. Mais j'ai tenu bon, j'ai gardé la tête haute. Et j'en suis sortie vainqueur", a déclaré Ngamba.

"J'espère que gagner une médaille aux Jeux olympiques, en représentant les réfugiés dans le monde entier, les gens verront en nous des athlètes qui ont faim et qui veulent atteindre leurs propres sommets."

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé qu'il y avait 120 millions de personnes déplacées de force dans le monde en mai 2024, un record historique.

Tensions croissantes

Un moment émouvant a suivi la victoire en bronze de Ngamba lorsque Lewis Richardson, de l'équipe GB, a partagé son drapeau de l'Union Jack avec son fellow boxeur médaillé lors des célébrations à Paris.

"Ça comptait beaucoup pour moi", a-t-elle déclaré. "Lewis, moi et beaucoup des boxeurs GB avons partagé le ring. Ils m'ont toujours traitée comme une famille, faisant partie de l'équipe de boxe. Et pouvoir partager ce moment avec lui, en sachant ce que nous avons traversé, ce qu'il a traversé et ce que j'ai traversé, c'était très émouvant."

La victoire de Ngamba se déroule dans un contexte de croissance de la xénophobie dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni.

Le pays traverse actuellement ses pires troubles depuis plus d'une décennie, après des vagues de violence xénophobe d'extrême droite qui ont parcouru le pays. Des manifestations ont éclaté fin juillet suite à une campagne de désinformation alimentée par la colère suite à une attaque au couteau qui a laissé trois enfants morts à Southport, dans le nord de l'Angleterre.

En contraste marqué avec ces manifestations, la présence de Ngamba sur le podium olympique démontre les contributions des réfugiés dans de nombreux domaines. La première médaille pour l'équipe olympique des réfugiés symbolise non seulement la résilience de Ngamba, mais aussi celle de tous les réfugiés qui luttent pour un avenir meilleur.

La boxe est devenue une source de force et de stabilité cruciale pour Ngamba dans sa nouvelle réalité, offrant un soulagement mental et servant de moyen de surmonter ses défis d'immigration.

Le succès de l'équipe olympique des réfugiés, démontré par le bronze de Ngamba, met en évidence les contributions précieuses des athlètes déplacés à la société et contrecarre les perceptions négatives envers les réfugiés.

