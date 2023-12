La première journée de la TNF : Le "GOAT" Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay accueillent les Ravens de Baltimore

Lorsque Brady a pris sa retraite en février, il a posté un message à l'attention de Jackson, disant que la superstar des Ravens était "la prochaine", suggérant qu'il était l'héritier de Brady.

Mais ce jeudi, les deux hommes se retrouveront dans des équipes opposées, les Ravens de Baltimore de Jackson se déplaçant pour affronter Brady et les Buccaneers de Tampa Bay, en difficulté.

Avant le choc de jeudi soir, les deux hommes ont été interrogés sur le respect mutuel qu'ils se portent, Jackson, le joueur le plus utile de la NFL en 2019, qualifiant Brady de "G.O.A.T.", c'est-à-dire le meilleur de tous les temps.

"Je ne le fais vraiment pas", a répondu Jackson lorsqu'on lui a demandé s'il était excité à l'idée d'affronter des équipes dirigées par Brady. "C'est [Tom] Brady. Qui veut jouer contre Brady ?

"Mais c'est le G.O.A.T., mec. Je joue toujours contre la défense, pas contre le quarterback, donc j'aborde chaque match de la même façon, avec la même mentalité. Je veux juste aller sur le terrain et faire ce que je suis censé faire pour gagner".

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'annonce de Brady, Jackson a répondu qu'il espérait pouvoir imiter une fraction du succès que le futur Hall-of-Famer a connu dans le jeu.

"J'espère être le prochain à gagner le Super Bowl. Il en a gagné sept, alors j'espère que je serai le prochain à le faire, c'est ce que j'espérais".

Brady lui-même a déclaré qu'il pensait que Jackson avait un "grand avenir" devant lui.

"C'est un joueur extraordinaire qui défie les défenses. Il a un jeu de compétences vraiment unique", a déclaré Brady aux médias. "Sa capacité à improviser, à faire des jeux avec ses jambes, à prolonger les jeux - ils font du bon travail avec cette attaque.

"Ils ont une bonne défense, ils font très bien courir le ballon. Il est évidemment très dangereux avec le ballon dans les mains et ils ont aussi quelques armes, donc c'est un défi difficile pour notre défense. C'est donc un défi difficile pour notre défense. Nous allons devoir jouer un jeu vraiment complémentaire, jouer un football dur et difficile et essayer d'obtenir une victoire.

"Je pense beaucoup de bien de lui".

Montée ou descente

Les Ravens et les Bucs sont deux équipes qui ont connu des difficultés en début de saison, alors qu'elles étaient considérées comme des candidats au Super Bowl avant l'année.

Baltimore a été irrégulier jusqu'à présent, perdant des rencontres serrées tout en remportant sa part de victoires au pistolet.

Les Ravens sont une équipe qui a changé au cours des sept semaines de la saison NFL jusqu'à présent ; passant d'une équipe avec de grands jeux de passes de Jackson et une défense qui fuit à une équipe centrée sur la capacité de course de Jackson et une défense plus solide.

Les Bucs abordent la rencontre de jeudi sur une série de deux défaites consécutives et, plus récemment, sur une défaite inquiétante de 21-3 contre les modestes Carolina Panthers, qui les a ramenés à 3-4 sur l'année - bien qu'ils soient toujours en tête de la NFC South.

Entre les débordements de Brady en dehors du terrain et une attaque en perte de vitesse, les Bucs voient leurs chances de remporter le titre remises en question, et nombreux sont ceux qui pensent que la dernière saison présumée de Brady pourrait se terminer dans la douleur plutôt que dans la gloire.

Cependant, malgré cette mauvaise passe, Brady pense que son équipe a une chance de renverser la vapeur.

"Je pense qu'il y a toujours de l'espoir, et puis il y a la réalité", a-t-il déclaré aux médias. "Je pense qu'il faut se concentrer sur la réalité de la situation, à savoir que nous n'avons pas joué notre meilleur football.

"Nous avons beaucoup de joueurs de qualité et nous devons faire mieux. Il faut prendre les choses une semaine à la fois. Chaque match est différent. Les choses peuvent changer après ce match, et les choses peuvent changer la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après.

"Il n'y a donc rien de donné dans ce match. Vous devez tout gagner et je pense que c'est la nature compétitive de ce jeu. Ils sont bons de l'autre côté du ballon aussi. Nous devons juste trouver un moyen de gagner".

