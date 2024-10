La première femme gagnante dépasse les hommes rivaux dans le domaine du vin.

Cette année, le concours pour le titre de reine du vin de la région de Pfalz a connu un tournant inattendu : pour la première fois, les hommes ont été autorisés à participer. Malgré ce changement, les vieilles habitudes ont la vie dure, et une femme de 26 ans a finalement remporté le titre.

Luttant contre une mer de concurrents, Denise Stripf, assistante sociale originaire de Bad Dürkheim, a remporté le titre de reine du vin de Pfalz à Neustadt/Weinstraße. Un jury de 70 membres l'a sélectionnée comme nouvelle reine du plus grand vignoble d'Allemagne après la région de Moselle.

La région était en effervescence en raison de la participation inhabituelle à cette compétition bien établie. Juste quelques semaines plus tôt, un homme avait remporté le titre de roi du vin en Rhénanie-Palatinat, l'une des 13 régions viticoles d'Allemagne.

Cependant, à Neustadt/Weinstraße, Manuel Reuther (28) de Forst est passé près de la couronne. Lara Karr (23) de Weisenheim am Berg a également échoué dans sa tentative de remporter le titre convoité de la reine du vin la plus âgée d'Allemagne. La première reine du vin de Rhénanie-Palatinat a été couronnée en 1931.

Après une rude compétition mettant en valeur les connaissances en vin et les compétences de réflexion rapide, le jury a sélectionné Denise Stripf comme 86e reine du vin de Pfalz. Elle servira comme porte-parole de la région pendant l'année suivante. Lara Karr et Manuel Reuther, en tant que finalistes, ont reçu une épingle en argent et accompagneront la reine lors de divers événements en tant que "pinnacles du vin".

D'autres régions ont commencé à considérer des concours de titres de vin inclusifs en termes de genre, inspirées de l'initiative de Pfalz. Malgré leur défaite, Lara Karr et Manuel Reuther ont reçu un soutien et des encouragements massifs, sensibilisant ainsi à l'égalité des genres dans l'industrie du vin.

