- La première femme à diriger le comité d'entreprise de Volkswagen est qui?

La stratégie de réduction des coûts de plusieurs milliards d'euros dévoilée chez le constructeur automobile Volkswagen (VW) met à l'épreuve le président du conseil d'entreprise : Daniela Cavallo est la première femme à présider le conseil d'entreprise de la société. Cette quadragénaire a une longue histoire avec l'entreprise dans des postes de direction.

Son parcours a commencé en 1994 en tant qu'apprentie en gestion des affaires industrielles chez VW. En 1999, Cavallo a été élue déléguée syndicale et a rejoint le conseil d'entreprise trois ans plus tard.

En 2013, en tant que membre du comité exécutif du conseil d'entreprise, elle a dirigé une zone de coordination avec environ 7 000 employés et est devenue membre du conseil central d'entreprise et présidente du comité des réglementations fondamentales en matière de personnel, s'occupant des questions financières et politiques du personnel.

Au début de 2019, Cavallo a assumé le poste de vice-présidente du conseil central et du conseil d'entreprise du groupe, et a pris la présidence du conseil d'entreprise du site de Wolfsburg et du conseil central à la fin avril 2021. Elle a succédé à Bernd Osterloh au conseil de surveillance et au présidium. En mai 2021, elle a été choisie comme première femme à présider le conseil d'entreprise du groupe.

En tant que présidente du conseil d'entreprise de VW, Cavallo joue un rôle important dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, en particulier dans la transition vers l'électromobilité et la numérisation. Son principal objectif est de protéger les emplois et d'impliquer les employés dans un environnement économique en constante évolution.

Les femmes de Volkswagen (VW) observent de près la présidence de Daniela Cavallo en tant que première femme présidente du conseil d'entreprise de la société. Sa concentration sur la protection des emplois et l'implication des employés dans la transition vers l'électromobilité et la numérisation est censée inspirer d'autres femmes dans l'industrie automobile.

Lire aussi: