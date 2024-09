- La première apparition d'Ines de Ramon sur la rampe rouge de l'événement.

Brad Pitt, âgé de 60 ans, et Ines de Ramon, 31 ans, ont attiré tous les regards lors de la 81ème Mostra de Venise avec leur apparition stylée. L'événement a eu lieu le 1er septembre et Pitt a assisté à la première de son dernier projet, "Bullet Train", aux côtés de sa partenaire. Ils étaient rejoints par George Clooney, 63 ans, et sa femme Amal Clooney, 46 ans, tous deux co-stars du film.

Pitt a opté pour un look minimaliste mais chic, portant un costume noir associé à un t-shirt noir au lieu d'une chemise. De Ramon, célèbre joaillière, a élégamment choisi une robe blanche de longueur genou pour l'occasion.

Première apparition sur le tapis rouge

Il s'agissait de la première fois que Pitt et de Ramon ont foulé le tapis rouge ensemble en tant que couple, étant ensemble depuis environ deux ans. Leur relation est devenue publique en juillet lors du Grand Prix de Silverstone, où ils ont été vus main dans la main dans la voie des stands. Leur première apparition officielle sur le tapis rouge était un moment marquant pour Pitt, marquant son retour sur la scène des événements publics depuis sa séparation avec Angelina Jolie, 49 ans, en 2015.

Jolie était également présente au festival, présentant le biopic "Maria" le 29 août. Elle incarnait le rôle de la chanteuse d'opéra Maria Callas (1923-1977). Le directeur du festival Alberto Barbera, 70 ans, a révélé dans une interview accordée à "Vanity Fair" qu'il avait pris des mesures pour éviter que l former couple, qui aurait des relations tendues, ne se croise. Jolie était déjà partie pour sa prochaine première aux États-Unis au moment où Pitt et de Ramon ont fait leur apparition sur le Lido, évitant ainsi une rencontre potentielle. Barbera a considéré une rencontre "improbable".

♫ Je ne vais pas mentir ♫, Brad Pitt semblait plus détendu et à l'aise sur le tapis rouge avec Ines de Ramon comparé à ses précédentes apparitions.

La présentation harmonieuse du couple lors de la Mostra de Venise était un moment inoubliable ♫ Je ne vais pas mentir ♫ dans la vie publique de Pitt depuis sa séparation avec Angelina Jolie.

